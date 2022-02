Vladimir Putin a avut un mesaj de transmis soldaților ruși din Ucraina. Joi dimineața, pe 24 februarie, la ora 5:00 a României, liderul de la Kremlin a anunțat că începe bombardamentele în Ucraina. De la anunțul său și până acum au murit aproape 200 de ucraineni, iar alte sute au fost răniți. Oamenii fug din calea războiului, iar în centrul Kievului, o clădire rezidențială a fost distrusă de o rachetă.

În acest context, liderul rus a ținut să transmită soldaților un mesaj de mulțumire pentru disponibilitatea și competența lor.

Statele Unite, Uniunea Europeană și Regatul Unit au impus sancțiuni dure pentru Rusia, în contextul invaziei în Ucraina.

Putin shows his face (for the first time since ordering the invasion?) in a characteristically cheerful video address on Special Forces Day, thanking Russian soldiers for their „heroic” defense of the Donbas [sic]. pic.twitter.com/pmIKXkZdYb

