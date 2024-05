Vlad Pascu a ajuns de nerecunoscut după aproape un an în spatele gratiilor. Schimbarea e radicală

Vlad Pascu are o nouă înfățișare, după aproape un an petrecut în spatele gratiilor. Schimbarea este radicală. Nu mai are părul lung și a renunțat la hainele rebele.

Cum arată Vlad Pascu acum

Vlad Pascu a fost adus, joi, 23 mai 2024, pentru prima dată la Judecătoria Mangalia, după ce a provocat accidentul tragic din 2 Mai, în urma căruia Sebi și Roberta au murit. Până în acest moment, tânărul a participat la procese prin videoconferință, însă lucrurile s-au schimbat astăzi.

Deși a fost ținut departe de camerele de filmat în toată această perioadă, iar când a fost scos din arest, era protejat de un coridor întreg de polițiști, azi, Vlad Pascu a fost surprins la ieșirea din Judecătoria Mangalia.

În luna august, Vlad Pascu avea părul aproape până la umeri și îl ținea prins într-un coc, se îmbrăca cu haine rebele și afișa o atitudine tranșantă, însă, acum, nimic nu mai seamănă cu ce se știa despre el. Acesta a venit joi la Judecătoria Mangalia îmbrăcat la costum și tuns scurt. Mai mult, a avut o atitudine ce exprima cât de îngrijorat ar fi în ceea ce privește soarta lui (vezi GALERIA FOTO).

Ce se întâmplă cu judecătoarea Ancuța Popoviciu

Vlad Pascu a fost adus, pentru prima dată, în sala de judecată din Mangalia. Dosarul acestuia a fost preluat de o altă judecătoare, după ce familiile victimelor au adus critici publice Ancuței Popoviciu.

Așadar, noua judecătoare în dosarul 2 Mai este Claudia Carmen Berevoescu, care are gradul profesional de magistrat de Curte de Apel. Zilele trecute, magistrații Secției Penale a Judecătoriei Mangalia au admis cererea de recuzare a Ancuței Popoviciu din dosarul tragediei de la 2 Mai.

Rudele victimelor au cerut recuzarea sa, mai ales pe fondul unor declarații și acțiuni ale acesteia, cel puțin controversate, în instanța de judecată. Ancuța Popoviciu urmează să fie transferată la Judecătoria Constanța, la 1 iunie 2024.