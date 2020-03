Pandemia de COVID-19 zguduie lumea. Combaterea noului coronavirus a determinat adoptarea de măsuri fără precedent în zeci de țări. Pe 24 martie, președintele Klaus Iohannis a declarat carantină totală în România. În lipsa unui vaccin, a unui medicament specific, singura soluție pentru a ne ține la distanță de virusul mortal rămâne respectarea măsurilor de siguranță.

După ce nu cu multi timp în urmă virusologul Geza Molnar anunța că vom avea două vârfuri ale pandemiei de coronavirus (primul la jumătatea lunii aprilie, iar al doilea după Paști), acum expertul vine cu informații de ultim moment despre data la care vom avea la dispoziție un vaccin valid. Într-o intervenție la postul de televiziune Digi 24, specialistul în virusologie a declarat că se va descoperi cu siguranță un vaccin împotriva temutului virus, dar lucrul acesta nu se va întâmpla prea curând.

„Sunt convins că se va găsi vaccinul. Sunt cercetări avansate în mai multe țări și instituții. Cu plăcere am auzit anunțul profesorului Păunescu de la Timișoara. Prognoza arată că se va întoarce inclusiv la noi și la alții, atunci va fi bine venit mai ales pentru cei cu risc major. Dar de la cercetarea științifică până la producția unui vaccin cu administrare largă, trebuie să treacă obligatoriu între 6 luni și un an. Nu cred că mai repede de un an va exista în comerț un astfel de vaccin. Va fi extraordinar pentru protejarea următoarelor episoade”, a explicat virusologul Geza Molnar.