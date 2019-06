Viorica Dăncilă promite „o autostradă cap-coadă”. Ce riscă cei care nu respectă termenele stabilite

Viorica Dăncilă participă, sâmbătă, la congresul PSD, în care se votează noua conducere a partidului. Premierul a declarat că guvernul pe care îl conduce va face o autostradă cap-coadă și că cei care nu respectă termenele vor fi dați afară, fără excepție.

Viorica Dăncilă promite „o autostradă cap-coadă”

„În calitate de prim-ministru mă angajez în fața dumneavoastră că vom face o autostradă cap coadă. Am demarat deja analiza pentru a vedea exact care este proiectul cel mai bine pliat pe așteptările românilor. Noi suntem pregătiți să finanțăm acest proiect de la bugetul de stat. Nu voi mai tolera niciun fel de întârziere, nici din partea autorităților, nici din partea constructorilor.

Fiecare proiect de investiții în infrastructură va fi atent monitorizat de un departament aflat în directa coordonare a prim-ministrului. Acest departament va furniza săptămânal informări privind stadiul proiectelor și încadrarea în termenele stabilite. Cine nu le respectă, pleacă acasă, fără excepție”, a declarat Viorica Dăncilă.

Premierul a beneficiat de o primire fastuoasă la congresul PSD. După ce a făcut o baie de mulțime, Dăncilă a intrat în sală pe melodia „Stand up for the champions.”

„Am emoţii. Sunt pregătită. Am încredere în colegii mei. Cei care vor întruni votul colegilor vor conduce PSD spre victorie. Voi fi un om echilibrat şi în acelaşi timp un om ferm. PSD are nevoie de echilibru, dar şi de decizii ferme. Cred că e importantă echipa care va conduce acest partid. E nevoie ca deciziile să nu fie luate în grupuri restrânse, în fonduri statutare şi prin decizii de partid”, a mai spus Viorica Dăncilă.