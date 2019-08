Viorica Dăncilă l-a sunat din nou pe Klaus Iohannis. Ce i-a transmis președintelui despre situația din guvern

Viorica Dăncilă l-a sunat din nou pe Klaus Iohannis. Cei doi au discutat despre numirile noilor miniștri propuși la Interne, Justiție și Educație și despre posturile de vicepremier. Președintele României a primit propunerile și în formă scrisă și are termen 15 zile să le admită sau să le respingă.

Viorica Dăncilă i-a trimis lui Klaus Iohannis propunerile de miniștri

Premierul României l-a sunat pe Iohannis, luni, tema discuției fiind legată de numirile noilor miniștri la Interne, Justiție și Educație. Pentru Ministerul Justiției, propunerea este judecătoarea Dana Gârbovan, care și-a dat deja demisia din magistratură.

„Azi, 26 august 2019, la ora 9.00, am înregistrat la Secția pentru judecători a CSM solicitarea de a se lua act de demisia mea din magistratură. În toată activitatea de judecător am spus ceea ce am crezut și am crezut în ceea ce spun, chiar dacă nu era pe placul unei majorități de moment. Odată ce am acceptat de principiu propunerea de a conduce Ministerul Justiției, mi se pare firesc să îmi dau demisia din magistratură, pentru ca procedura efectivă de numire să poata fi inițiată”, a scris Dana Gârbovan pe o rețea de socializare.

Membrii Secției pentru Judecători din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) au aprobat, luni, demisia judecătoarei Dana Gârbovan. „Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât înaintarea către Preşedintele României a propunerii privind eliberarea din funcţie, prin demisie, a doamnei DANA CRISTINA GÎRBOVAN, judecător la Curtea de Apel Cluj, conform art.65 alin.(1) lit.a) din Legea nr.303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (unanimitate)”, se arată în minuta CSM.

Propunerea Vioricăi Dăncilă pentru funcția de ministru al Afacerilor Interne este Mihai Fifor, iar la Educație a fost propus senatorul de Argeș Șerban Valeca. Pentru postul de vicepremier pe probleme economice a fost propus Iulian Iancu, în timp ce Ana Birchall ar urma să fie vicepremier pentru relația cu partenerii strategici. Toate aceste propuneri trebuie să fie admise de Klaus Iohannis.