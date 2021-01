Viorica Dăncilă, dezvăluiri fără perdea despre relațiile cu Liviu Dragnea și Marcel Ciolacu: „A venit la mine acasă, unde a jucat o piesă de teatru”

Viorica Dăncilă a anunțat că urmează să publice o carte-interviu în care dezvăluie partea sa de adevăr din timpul mandatului de premier. Din păcate, cartea reprezintă o amenințare la adresa câtorva nume importante din PSD, printre care se numără fostul lider PSD, Liviu Dragnea, cât și Marcel Ciolacu. Politicianul afirmă că această carte a fost scrisă pentru a transmite adevărul despre ceea ce a trăit, dat fiind faptul că a fost de multe ori judecată de cetățeni.

Viorica Dăncilă a anunțat că în curând își va lansa volumul „Viorica Dăncilă – Partea ei de adevăr”, realizat cu ajutorul jurnalistei Marga Nițu. Fostul prim-ministru a anunțat că vor urma „momente interesante”, ceea ce le dă emoții protagoniștilor cărții.

În urma parcurgerii accestui material, românii vor afla adevărul spus din perspectiva Vioricăi Dăncilă, o destăinuire care va cuprinde informații din culisele partidului PSD.

Până la publicarea întregului album, câteva fragmente din carte au apărut în spațiul public, motiv de tensiune pentru mai mulți politicieni vizați. Fostul prim-ministru a povestit momentul în care Liviu Dragnea i-a cerut să de amnistia și grațierea, sărind peste niște pași legali.

Dăncilă a explicat ce reacții a primit din jur, din cauza faptului că nu a dorit să amestece politica cu justișia, oferind grațierea.

“Eu nu am dat, în calitate de prim-ministru, ordonanțe pe justiție. Eu am crezut că justiția nu trebuie să depindă de politic și asta am spus-o de prima dată. Mulți m-au acuzat că nu am dat amnistia și grațierea.

Au spus că am trădat. Însă, nu a fost niciun ministru care să-mi pună un act juridic de genul acesta în ședința de guvern”, mai spune Dăncilă.