Viorica Dăncilă, declarații despre votul în Diaspora. Ce măsuri pregătește premierul

Viorica Dăncilă a făcut declarații despre votul din Diaspora. Prim-ministrul a anunțat faptul că Guvernul lucrează la măsuri pentru votarea în cauză.

Viorica Dăncilă a anunțat că la momentul actual se lucrează la măsuri pentru votul în Diaspora. Opțiunile prelungirii duratei pe mai multe zile sau chiar extinderea votului prin corespondență sunt luate în calcul. Prim-ministrul României a anunțat că s-ar bucura dacă președintele țării și Opoziția ar avea un proiect de lege concret în privința acestui vot.

„Suntem preocupaţi să răspundem aşteptărilor cetăţenilor. Imediat după alegerile europarlamentare am cerut MAE şi MAI să analizeze organizarea şi desfăşurarea votului, ce nu a mers bine şi care sunt soluţiile pentru a asigura dreptul de vot. Avem în lucru un pachet avansat de măsuri pentru procesul electoral, astfel încât să fluidizăm procesul de votare. Luăm în calcul prelungirea durat votului pe mai multe zile, extinderea votului prin corespondenţă şi orice altă măsură care este bună. Salut iniţiativa Parlamentului de a constitutui o Comisie de cod electoral şi vă asigur că Executivul are toată deschiderea spre dialog. Guvernul are toată deschiderea pentru dialog şi consultare cu toate instituţiile publice”

Viorica Dăncilă