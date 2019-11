Viorica Dăncilă a votat. Mesaj clar de la urne: Am votat împotriva tăierii de pensii și salarii

Viorica Dăncilă, candidatul la alegerile prezidențiale din partea PSD, a votat încă de la primele ore ale dimineții, la o oră după deschiderea urnelor. Liderul PSD a votat la Colegiul Național „Sfântul Sava” din Capitală.

Ce a spus Dăncilă la ieșirea de la urne

„Am votat cu inima, împotriva tăierii de pensii şi salarii, am votat împotriva austerităţii. Am votat pentru o Românie unită, în care fiecare român să se regăsească în deciziile preşedintelui. Am venit aşa devreme pentru că sunt obişnuită să lucrez de la prima oră. Este şi un îndemn pentru români, pentru că fiecare dintre ei trebuie să lucreze pentru creionarea viitorului. Am avut şi susţinători, eu cred mult în poporul român şi în români”, a spus Viorica Dăncilă.

Mesajul Vioricăi Dăncilă vine cumva într-o formă utopică, în contextul în care, potrivit Constituției, Presedintele României nu este în măsură să recurgă la modificări salariale sau la reduceri de pensii.

Viorica Dăncilă se luptă în cursa pentru prezidențiale cu alți 13 candidați.

Lista completă a candidaților în ordinea în care se regăsesc pe buletinele de vot

Ordinea candidaților pe buletinele de vot:

1. Klaus Iohannis

2. Theodor Paleologu

3. Ilie-Dan Barna

4. Hunor Kelemen

5. Vasilica-Viorica Dancilă

6. Cătălin Ivan

7. Ninel Peia

8. Sebastian Popescu

9. John Ion Banu

10. Mircea Diaconu

11. Bogdan Stanoevici

12. Ramona Bruynseels

13. Viorel Cataramă

14. Alexandru Cumpănașu