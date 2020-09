VIDEO Vedeta care a fost snopită în bătaie de 5 foști iubiți. Abuzul a început încă din copilărie

O cunoscută vedetă are un trecut amoros extrem de nefericit. Traumele acesteia s-au născut încă din copilărie. Despre cine este vorba și de ce a decis să se confeseze aceasta în ultimul ceas?

Una dintre marile vedete din lume a făcut mărturisiri cutremurătoare despre trecutul pe care a reușit ani la rând să-l ascundă. Deși este mereu în vizorul tuturor, a putut totuși să-și țină departe drama vieții sale. Este vorba despre Paris Hilton, una dintre cele mai cunoscute artiste la nivel mondial. Aceasta a explicat că primele bătăi crunte le-a primit în copilărie, ulterior fiind agresată fizic și în viața sentimentală. Blondina a dezvăluit că a fost snopită în bătaie și de iubiții pe care i-a avut. Înconjurată de acest peisaj, a ajuns să creadă într-un moment că viața ei este una normală așa cum se arată, plină de durere și nesiguranță.

„Am fost sugrumată, lovită și bruscată, am avut momente pe care niciun om nu ar trebui să le trăiască”, a mărturisit Paris Hilton în documentarul său, care urmează să fie lansat pe 14 septembrie. Vedeta a încercat de mai multe ori să-și găsească jumătatea, chiar a și fost logodită pentru un timp, dar se pare că abia acum și-a găsit într-adevăr liniștea, alături de Carter Reum. Până să ia hotărârea de a-și expune și perioadele grele și traumantizante din viață, Paris a jucat un rol, după cum ea însăși mărturisește. Fanii așteaptă cu sufletul la gură filmul documentar despre starul american pentru a descoperi din ce în ce mai multe despre artistă și despre evoluția sa.

„În copilăria mea s-a întâmplat ceva despre care nu am vorbit niciodată cu nimeni. Îmi pare rău, sunt atât de obișnuită să joc un personaj încât, pentru mine e greu să fiu normală. Încă mai am coșmaruri. Singurul lucru care mi-a salvat sănătatea mintală a fost să mă gândesc la cine vreau să devin când voi ieși din acest coșmar. De aceea am creat acest brand și acest personaj de care, de atunci, nu m-am mai putut dezlipi”

