VIDEO Adevărul despre Ceaușescu și bombele nucleare. Ce punea la cale, de fapt, dictatorul pentru popor

La un moment dat, puterile occidentale au avut suspiciuni privitoare la intenția lui Ceaușescu de a deține arme nucleare, dar și să facă din România o forță militară de temut în estul Europei.

Pesemene că dictatorul român și-a dorit ca România socialistă să ajungă cândva chiar liderul țărilor comuniste și să ia fața URSS-ului și Chinei, notează Impact.ro.

Ceaușescu a avut astfel ambiții mari, pentru el și pentru România. Cu toate acestea, în privința armelor nucleare, lucrurile au stat puțin diferit.

Ai auzit de încălcarea Tratatului de Neproliferare Nucleară. Cam la toate țările conduse de lideri și guverne ostile, autoritare sau dictatoriale precum Iran sau Coreea de Nord. Temerile lor sunt justificate. Însă față de România anilor `80 mai puțin.

Românii erau ținuți departe de astfel de domenii. Pe acele vremuri, unii au auzit, cel mai probabil, la posturile de radio Vocea Amercii sau Europa Liberă, că dictatorul român încălcse regimul substanțelor radioactive, la care România era semnatară, alături de marile puteri ale lumii. În asta trebuie să se implice toate statele ce dețin resurse ori mijloace prin care pot dezvolta arsenal nuclear. Nu aveam rachete balistice însă aveam și avem și acum o centrală nucleară.

Și chiar dacă Ceaușescu ar fi vrut să avem un arsenal nuclear la nivelul de SUA sau URSS, ne lipseau încă multe. Eram săraci, iar dictatorul era prea avar ca să devină România o mare putere militară a lumii.

„Experimentele au avut loc la Piteşti, în laboratorul de examinare post-iradiere (LEPI), achiziţionat de la firma franceză Ateliers et Chantiers de Bretagne. Scopul lor a fost să determine capacitatea specialiştilor români şi a infrastructurii de la acel moment de a separa plutoniul, ceea ce ar fi fost util în eventualitatea în care România ar fi obţinut o instalaţie-pilot sau una la scară industrială. Specialiştii care au luat parte la aceste experimente au fost Dr. M. Ciocănescu, directorul Secţiei de Reactori şi Celule Fierbinţi din cadrul Institutului de Cercetări Nucleare (ICN), Dr. N. Perescu, cercetător chimist în cadrul ICN, şi Dr. N. Andreescu, directorul Institutului pentru Reactori Nucleari Energetici“, explicat cercetătparea Eliza Gheorghe, autoarea studiului „Proliferation and the Logic of the Nuclear Marketplace“ pentru adevărul.ro.