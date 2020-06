Victoraș Micula, aroganță de 100.000 de euro. Ce s-a văzut în timp ce pilota elicopterul

Victoraș Micula trăiește pe picior mare și vrea ca toată lumea să știe asta. Fiul milionarului Viorel Micula, patronul European Drinks, ne-a obișnuit să facă curse cu bolizi foarte scumpi, să apară în haine la fel de scumpe, dar și să posteze imagini cu el prin nori.

Victoraș Micula poartă la mână un ceas de 100 de mii de euro

Așa s-a întâmplat recent, când Victoraș Micula a postat pe rețelele de socializare imagini superbe filmate din avionul său particular, ca mai apoi să posteze imagini din elicopterul său proprietate personală. Din imaginile surprinse, se văd norii și au fost surprinse imagini unice.

În aceste imagini, camera de filmare a surprins un alt detaliu al bogăției lui Victoraș Micula. Un ceas pe care îl purta milionarul la mână în timp ce pilota elicopterul. Era vorba despre un ceas Patek Philippe Nautilus, în valoarea de nu mai puțin de 100.000 de euro, potrivit cancan.ro pe care îl puteți vedea în Galeria Foto.

Tânărul s-a filmat în avionul său privat, dar și în elicopterul familiei

Victoraș Micula a încercat în anii trecuți să-și ia Bacalaureatul, fără de care nu se poate înscrie la facultate, nu că i-ar trebui așa ceva. A încercat să dea examenul, dar o dată a picat, apoi în toamnă a fost chiar eliminat din examen deoarece a fost prins cu copiuțe. Milionarul a crezut că poate să-i păcălească pe profesori, dar s-a văzut dat afară din examen. Se are că milionarul nici nu vrea să mai încerce să dea examenul maturității, deoarece a spus în nenumărate rânduri că nu are nevoie de Bcalaureat, mai ales că este foarte ocupat și muncește de dimineață, până seara pentru afacerile familiei.

“Am dat BAC-ul si l-am luat (rade – n.r.). Sunt prea ocupat. Muncesc zi si noapte la firma. Ma implic in afacerile firmei familiei mele, este vorba despre cea mai mare fabrica din industria alimentara din zona noastra. Sunt si muncitor, si mecanic, fac de toate la firma. Repar si camioane. Am redus cheltuielile la firma, toata lumea e mandra de mine. Nu am avut timp de Bacalaureat. Cand sa invat daca sunt de dimineata pana noaptea la firma? Pe langa averea imensa de pana acum, mai adaugati inca 250 de milioane de euro, bani pe care i-am castigat in procesul cu statul. Sunt cel mai bogat roman”, a spus Victoras Micula.