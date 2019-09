Victor Slav, drogat la volan. Fostul soț al Biancăi Drăgușanu s-a ales cu dosar penal

Victor Slav, celebrul prezentator de la Meteo, a fost prins drogat la volan. Fostul soț al Biancăi Drăgușanu s-a ales cu dosar penal și riscă pedeapsa cu închisoarea.

Legea îi dă de furcă din nou lui Victor Slav. Prezentatorul de la Kanal D a fost oprit pe A3 de un echipaj de poliție, care efectua un control de rutină. Nu actele au fost problema, ci…altceva. Fostul prezentator al rubricii Meteo de la Pro TV a fost testat cu aparatul DrugTest, iar rezultatul a arătat că vedeta consumase marijuana. Testul se face cu un dispozitiv de tip screening ce în opt minute poate depista șase tipuri de substanțe interzise.

Drept urmare, Victor Slav s-a ales cu dosar penal și riscă acum pedeapsa cu închisoarea. Potrivit prevederilor din articolul 336 alin. (2) din Codul Penal, ”conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere de către o persoană aflată sub influența unor substanțe psihoactive se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani sau cu amendă”.

De altfel, la începutul lunii iulie, anul curent, și Bianca Drăgușanu a avut probleme cu legea, tot din acest motiv, numai că lucrurile au stat diferit. Oprită la Fetești, în cadrul unei acțiuni de verificare care a avut drept scop depistarea șoferilor aflați sub influența alcoolului ori a substanțelor psihoactive, șoferul blondinei a fost depistat că a consumat cocaină. Cei doi se întorceau de la mare.

„Am venit ieri la mare, cu prietenele mele, cu maşina lor, ne-am distrat ca fetele. Nu am consumat niciuna dintre noi nici măcar alcool. Ele şi-au dorit să mai rămănă la plajă, eu am avut treabă în Bucureşti. Aşa că am căutat o cunoştinţă care să mă aducă acasă. Din vorbă în vorbă, o cunoştinţă a unei cunoştinţe s-a oferit să mă ducă. La primul control a fost depistat că a consumat substanţe interzise”, a explicat Bianca Drăgușanu.