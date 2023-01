Victor Pițurcă, rechemat la DNA, la doar 3 ore după ce a fost eliberat din arest. Cui i-a transmis „dacă te dai cu ruj, vorbim” și ce a dezvăluit avocatul fostului selecționer – FOTO

Victor Pițurcă a fost chemat din nou la DNA, la doar trei ore după ce i-a expirat mandatul de arestare. Fostul selecținer a fost convocat să dea noi declarații, dar este posibil să se discute și amănunte privind controlul judiciar. Antrenorul s-a enervat și i-a vorbit urât protestarului Marian Ceaușescu.

Victor Pițurcă, din nou față în față cu procurorii DNA

UPDATE 15.10 – Victor Pițurcă a ieșit din sediul DNA, după o audiere de o oră și jumătate. Este vorba de a doua discuție cu procurorii. Alexandru Pițurcă este în continuare la DNA. Fostul selecționer nu a dat declarații, dar a vorbit avocatul lui.

„A făcut presiuni domnul Pițurcă să obțină fiul său acest contract? Exclus! Exclus! Din punctul meu de vedere nu există probe. O să vad dacă vom contesta măsura controlului judiciar. Domnul Pițurcă nu a făcut niciun act de comerț și nu a avut legătură cu aceste măști. Nu există nimic legat de anumite utilaje care s-ar fi cumpărat. Am văzut că există multe speculații legate de bani și achiziții. Domnul Pițurcă nu a fost implicat în nicio acțiune de asemenea natură”, a declarat avocatul.

Victor Pițurcă a ajuns din nou la sediul Direcției Naționale Anti-Corupție (DNA), la doar trei ore după ce a fost eliberat. Fostul selecționer a stat în arest 24 de ore, după ce a fost reținut luni, 30.01.2023. A fost eliberat marți dimineață, în jurul orei 11.00, după ce i-a expirat mandatul și, foarte interesant, procurorii nu au cerut un nou mandat de 30 de zile. „Nu am nicio treabă cu această afacere!”, a declarat Pițurcă, după ce a fost eliberat. Antrenorul a fost plasat sub control judiciar și nu are voie să plece din țară și, în plus, trebuie să se prezinte la secția de poliție, după un program bine stabilit.

După trei ore, fostul selecționer era din nou la DNA. „Nu pot să vorbesc, nu am voie” le-a spus Pițurcă jurnaliștilor prezenți. Se pare că antrenorul a fost convocat să dea declarații, după ce anchetatorii au stat de vorbă cu fiul acestuia, Alexandru Pițurcă. Fostul selecționer s-a enervat când celebrul protestar Marian Ceușescu i-a adresat mai multe întrebări și a dus de mai multe ori degetul la gură, în semn că trebuie să facă liniște. La un moment dat s-a enervat și i-a transmis un mesaj foarte urât. „Dacă te dai cu ruj, vorbim!”

Care sunt acuzațiile care i se aduc lui Victor Pițurcă

Victor Pițurcă este acuzat de cumpărare de influență într-un dosar în care în ultimele săptămâni s-au făcut mai multe percheziții și care vizează achiziții publice. Una dintre firmele lui Alexandru Pițurcă ar fi primit 2,2 milioane de euro, iar fostul selecționer s-ar fi implicat ca fiul lui să primească acest contract. Dacă va fi găsit vinovat, antrenorul poate fi condamnat la închisoare de la 2 la 7 ani, iar pentru că este vorba de o faptă din perioada pandemiei, judecătorul mai poate adăuga încă doi ani.

Captură: Facebook Marian Ceaușescu