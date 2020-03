Victor Ciutacu, în mijlocul unui scandal de proporții. ”Nu vii să mă și bați?”

Jurnalistul Victor Ciutacu a scris pe pagina sa de Facebook un mesaj agresiv la adresa celor care l-au ajutat pe Traian Berbeceanu, fost comisar al BCCO Alba, să aibă ”un cuvânt important de spus în politica de ordine publică”. Politicianul i-a adresat, la rândul lui, vorge grele realizatorului România TV, folosind un limbaj suburban. Replica nu a întârziat să apară.

Realizatorul TV Victor Ciutacu a scris pe Facebook un mesaj aspru la adresa celor care l-au ajutat pe Traian Berbeceanu, fostul șef al Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate(BCCO) din județul Alba, să aibă ”un cuvânt în politică”.

Amintim că Berbeceanu a ajuns șef de cabinet al ministrului de Interne după ce fusese arestat, pentru mai multe luni, într-un dosar aflat în continuare în instanță.

Berbeceanu a postat, vineri seară, un mesaj cu un limbaj suburban la adresa jurnalistului, făcând și câteva dezvăluiri despre acesta. Reacția fostului comisar a venit în urma unei postări a lui Ciutacu.

Acum, vedeta România TV îl provoacă pe consilierul ministrului de Interne să facă publice mesajele despre care vorbește și îi cere câteva explicații.

„Explica public cum e sa iei o masina noua la schimb cu una veche de la interlopi si, de rusine, sa-ti dea aia si diferenta de bani. Care in orice lume normala trebuia sa fie platita in sensul invers. Sigur, intr-o lume normala, tu trebuia sa fii pe tura la spalat wc-uri intr-o puscarie de maxima siguranta, nu in buricul targului, cu masina la scara. Dar traim in tara unde grupurile infractionale organizate stau la masa guvernului.

Iar bugetarii ii injura pe aia care le platesc lefurile. Ia zi, ai certificat ORNISS, papusel? Te-a rezolvat printesa Mediasului si aici? Esti achitat pe fond? Te-a scos Campul Tactic? Daca se schimba regimul, iti iei intre 5 si 7 ani fara agravante. Daca nu, o sa crapi de ficat formolizat. Esti o flegma verde la scara istoriei. P.S. Nu vii sa ma si bati?”, este o parte din mesajul lui Ciutacu.