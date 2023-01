Viciul pe care l-a avut Mihai Trăistariu. Fratele lui a fost chiar mai rău: ‘S-a împrumutat la bancă’ (exclusiv)

Deși este unul dintre cei mai cunoscuți artiști ai industriei muzicale românești de peste 20 de ani, există anumite lucruri pe care publicul nu le cunoaște despre Mihai Trăistariu. Ce viciu a avut controversatul cântăreț. L-a costat o adevărată avere, iar fratele său a suferit mult pe tema asta.

De ce viciu cumplit a scăpat Mihai Trăistariu

În 2006, veniturile lui Mihai Trăistariu s-au multiplicat considerabil, artistul îmbogățindu-se după succesul fulminant pe care l-a înregistrat la Eurovision, acolo unde a clasat România pe locul 4 în clasamentul general, cu piesa Tornero.

Cu toate acestea, puțini sunt cei care știu detaliul că fostul solist de la Valahia a căzut în patima jocurilor de noroc, cheltuindu-și o mare parte din avere pe acest viciu.

În prezent, Mihai Trăistariu a devenit mult mai cumpătat cu banii. Într-un interviu acordat în exclusivitate celor de la Impact, vedeta a dezvăluit cât de responsabil a devenit din punct de vedere financiar.

El susține că a învățat din greșelile fratelui său, Vasile, care s-a îndatorat la bănci pentru a-și plăti datoriile apărute în urma dependenței sale față de jocurile de noroc.

„Am câștigat doar o dată, cam 400 de lei, am jucat de vreo zece ori toată viața. Dar nu-s adeptul să joc, prefer să muncesc, să-mi număr banii, să-mi plătesc taxele la ANAF și să dorm liniștit. Frati-miu, pictorul, care are o doagă lipsă și el, ca mine, și ca orice artist, a împrumutat bani de la bancă și a jucat 100 de milioane de lei vechi, credea că dacă pierde de câteva ori, până la urmă va și câștiga. Normal că i-a pierdut pe toți și că a rămas și cu ratele la bancă, deci, în loc să câștige, a mai pierdut, a înapoiat mai mulți”.”, a declarat solistul pentru Impact.ro.

Citește și Motivul pentru care Mihai Trăistariu nu crede în nunta pe grabă a lui Theo Rose cu Anghel Damian, la 25 de ani. Ce sfat le dă artistul EXCLUSIV

„Mai văd și acum oameni cu mască pe stradă, speriați!”

În perioada pandemiei, Mihai Trăistariu a învățat să-și gestioneze foarte bine finanțele, iar în prezent, solistul produce sume frumușele de bani din mai multe surse, precum afacerile din domeniul imobiliar, concertele și conținutul publicat pe o platformă destinată adulților.

„În pandemie m-am schimbat, în primul an fost terorizat de ideea că nu mai pot face bani din muzică, am devenit mai afacerist, m-am ocupat de școala de muzică, dar am și închiriat și garsonierele de la mare.

Deci, am încă două surse de venit, din care îmi asigur traiul. Pandemia mi-a făcut un bine, m-a izbit cu capul de pereți. Acum produc lunar bani și nu mai duc grija lor niciodată.

Pandemia a schimbat lumea, unii au devenit mai supuși, un pic mai sclavi, dar eu am fost vehement împotriva restricțiilor, postam în fiecare zi, mi-au închis pagina de Facebook cu 200.000 de fani.

Mai văd și acum oameni cu mască pe stradă, speriați, dar și prezentatori tv. Nu trebuie însă să judecăm. Acolo poate că a fost o dramă, poate că cineva drag a murit sau cine știe ce s-a întâmplat grav, fiecare cu fricile lui, eu n-am avut frici, nu m-am vaccinat, mă bucur că am rezistat eroic.”, a completat acesta pentru sursa citată.