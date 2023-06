Viciul la care Adriana Bahmuțeanu a renunțat complet. Vedeta a făcut anunțul în fața lui Dan Capatos

În urma relației frumoase pe care o are cu George Restivan, Adriana Bahmuțeanu a început să aibă o nouă viziune asupra vieții și are planuri serioase. Astfel, a început să facă unele schimbări benefice. Vedeta a reușit să renunțe la viciul cu are se lupta de ani de zile.

Adriana Bahmuțeanu a renunțat la fumat

Recent, Adriana Bahmuțeanu și George Restivan s-au cununat religios, și evident, acum urmează și nunta. Cuplul a fost invitat la Xtra NightShow,acolo unde au și dezvăluit o mare realizare a amândorura. Mai exact, au renunțat la viciul care le dădea bătăi de cap, și anume, fumatul! Iată cum au reușit cei doi să scape de țigări.

”Știi cum a fost? Adriana își bea cafeaua pe la 11 dimineața, nu eram acasă, știam că nu sunt tigări acasă și mă sunase să-mi zică ”Ia-mi țigări”, și nu i-am luat.”, a povestit George Restivan pentru Extra Night Show. ”Nu mai erau țigări și m-am lăsat, am zis, dacă am putut o zi, pot și mâine și poimâine.”, a completat Adriana Bahmuțeanu.

Odată această schimbare, nu doar Adriana Bahmuțeanu a renunțat la fumat, ci și proaspătul ei soț, George Restivan. Dacă pentru vedetă a fost ușoară ”despărțirea” de țigări, soțul ei, George, a trecut prin momente puțin mai dificile.

”Avea sevraj tot de la țigări, zice el că fumează mai puțin, dar băga și el într-un mare fel…”, a mai spus Adriana Bahmuțeanu.

Adriana Bahmuțeanu a ales un stil de viață sănătos

Adriana Bahmuțeanu a ales să aibă o viață mai sănătoasă și să elimine tot ce eraa toxic în viața ei. Consideră că a ajuns într-un punct la care contează foarte mult să se simtă bine în pielea ei. De la oameni, la alimentele nesănătoase, bruneta a decis că e momentul să se pună pe ea pe primul loc. Chiar dacă îi era teamă să renunțe la țigări, deoarece nu voia să ia în greutate, aceasta a fost suprins de rezultatul pozitic pe care îl are.

”Am auzit, băi, dacă mă las de țigară o să mănânc, dar nu. Noi nu mâncăm chipsuri..prostii, am renunțat la pâine, la prăjeli, mâncăm ciorbă de legume, pește.”, a precizat Adriana Bahmuțeanu.

