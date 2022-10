Viața lui Zannidache s-a schimbat complet. Câți bani a reușit să câștige în 2022, i-a investit imediat

De când a câștigat competiția Survivor România 2021, viața controversatului Zanni s-a schimbat radical. Faimosul trapper a strâns o sumă frumușică de bani, venituri obținute în urma participării la anumite show-uri TV, printre care și Splash! Vedete la apă sau Chefi la Cuțite. Cum și-a investit artistul banii.

La 25 de ani, Zanni se poate lăuda cu faptul că se simte, pentru prima dată, un om împlinit și fericită. Viața lui s-a schimbat radical, după ce a câștigat concursul Survivor România 2021.

Competiția din Republica Dominicană i-a demonstrat că este un adevărat supraviețuitor, iar eforturile sale din cadrul show-ului au fost recompensate cu un trofeu pe măsură și un cec în valoare de 50.000 de euro.

Pe lângă această sumă de bani, Zanni a știut să-și rotunjească veniturile din campaniile online pe care le-a onorat, proiectele de imagini, precum și din vloguri. De asemenea, trapperul a participat la diverse show-uri televizate, precum Splash! Vedete la apă, iUmor și Survivor Extra Show în 2022.

„După faptă, și răsplată” spune o veche zicală românească. Munca depusă de Zanni nu a fost în van. Faimosul artist a strâns aproape 100.000 de euro pe care i-a investit în viitorul său. Mai exact, Zanni le-a a arătat urmăritorilor săi din mediul online noua mașină și casa pe care și le-a cumpărat în acest an.

Crescut fără părinți, Zanni a dus o viață extrem de grea, fiind plasat în casele de copii, încă de la o vârstă extrem de fragedă.

Copilăria încercată l-a determinat să devină un bărbat ambițios și puternic, iar astăzi trapperul este foarte mândru de reușitele sale. Zanni se laudă cu autoturismul cumpărat, marca Toyota, și prima lui casă cu mansardă.

„Am copilărit, am supravieţuit până la 6 ani într-un orfelinat, zilele treceau fără să facem nimic, nu acumulam nimic7. Am avut mereu o voce în cap care îmi spunea că este un loc pe pământul ăsta şi pentru mine.

Le-am făcut pe toate, am tuns iarbă, am făcut tatuaje, am tuns, am fost la pizzerie, am fost operator de interior într-un birou.”, povestea cântărețul, acum ceva timp.