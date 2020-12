Viața lui Benny Adegbuyi. Cum s-a apropiat de lumea K1 și de ce e mereu atacat de Daniel Ghiță

Benjamin Adekunle Miron Adegbuyi s-a născut pe data de 24 ianuarie 1985, la Aiud. Este un kickboxer român și luptător K-1.El participă în general la galele GLORY și SUPERKOMBAT și se află în top 10 mondial în ambele clasamente GLORY și LiverKick.com. În 2015 a atins poziția 3 în lume în promoție și a devenit challenger obligatoriu la centura mondială GLORY în divizia greilor. Iată care este viața lui Benny Adegbuyi.

Viața lui Benny Adegbuyi, luptător K1

Benny Adegbuyi, are 35 de ani și viața acestuia are o poveste demnă de scris o carte. În Gala Glory 76, de la Rotterdam, de sâmbătă seară 19 decembrie 2020, acesta l-a învins pe Badr Hari, care este cu un an mai mare decât acesta. Printr-o stângă devastatoare, acesta l-a făcut KO pe adversarul său.

Deși în prezent Benny Adegbuyi se bucură de un real succes și o carieră înfloritoare, se pare că acesta s-a luptat și cu greutățile vieții în trecut. Acesta și sora sa mai mică, pe nume Patricia, au fost crescuți de bunica lor, deoarece a rămas fără părinți încă de la vârsta de 7 ani. Tatăl său era nigerian, fiind originar din Nigeria și era decanul unui institut politehnic. Mama sa era româncă.

Pe vremea în care părinții săi erau încă împreună, Benny Adegbuyi și-a petrecut copilăria atât în România, la Aiud și la Cluj, cât și în Nigeria. După ce părinții săi s-au despărțit, el a rămas în grija bunicii, lucru care nu l-a împiedicat să ia viața în piept.

Viața lui Benny Adegbuyi

De curând, luptătorul K1, Benny Adegbuyi şi-a spus poveste de viață, fiind invitat în emisiunea ”La Măruță”:

„Eu, la 2 ani, împreună cu părinţii mei, am plecat să locuim în Nigeria. Acolo a apărut şi sora mea în peisaj. Când aveam 7 ani şi ea 4 ani ne-am întors înapoi în România, doar cu mama. Ulterior, mama s-a întors în Nigeria şi am rămas doar cu bunica. Părinţii s-au despărţit, au încercat să salveze relaţia, dar nu au reuşit. Mama a plecat apoi la muncă în Italia şi ne-a fost greu… Doi ‘coloraţi’ într-un oraş de albi în anul 1985, îţi dai seama că nu era cel mai uşor lucru. Eu am o poreclă, „Negrule”, doar prietenii îmi spun aşa, dar te obişnuieşti. Şi de multe ori ai parte şi de avantaje. Eram singurii mulatri din orăşelul ăla, toată lumea ne simpatiza, adică au fost şi lucruri bune pe lângă răutăţile cu care te întâlneşti şi în ziua de azi”.

Benny Adegbuyi relația specială cu sora sa Patricia

Benny Adegbuyi a spus că în cariera sa, un rol important l-a avut sora lui mai mică cu 3 ani, Patricia:

„Bunica, din păcate, nu mai trăieşte. Între mine şi sora mea s-a creat o conexiune. Imaginează-ţi că eu m-am mutat la Bucureşti pentru o carieră sportivă, iar la câţiva ani a venit şi Patricia. Cumva nu putem sta unul fără altul. Eu am început sportul destul de târziu”.

Din anul 2011, Benny luptă la profesioniști. Visul său este să devină campion GLORY. În 2012 el a atins apogeul în Superkombat, trecând în palmares titlul de Superkombat World Grand Prix III, potrivit prosport.ro.

Benny Adegbuyi – relația cu Daniel Ghiță

Nu mai este un secret faptul că între Benny Adegbuyi și Daniel Ghiță, au loc niște neînțelegeri care li-au dus pe aceștia în judecată. Benny spune că s-a simțit lezat deoarece Daniel afirma referitor la persoana lui, următoarele:

„Când luptam în piramida K1 din 2009, alții erau în pușcărie, pentru tentativă de omor, la Aiud”

În schimb Daniel Ghiță l-a dat în judecată pe Benny Adegbuyi în alt caz. De data aceasta se pare că Benny l-ar fi insultat pe Daniel, fiind catalogat drept „porc”, „țepar”, „javră” sau „oaie”, potrivit aceleiași surse menționate mai sus.