Veşti rele despre Celine Dion. Artista se află într-un stadiu avansat al bolii de care suferă, deja nu mai are control asupra muşchilor

„Îmi pare rău că mi-a luat atât de mult timp să mă adresez vouă. Îmi e dor de voi și abia aștept să vorbesc din nou cu voi de pe scenă. Știți că am fost mereu ca o carte deschisă. Nu am fost pregătită să spun ceva înainte, dar acum sunt gata. Am probleme de sănătate de multă vreme și îmi e foarte greu să înfrunt aceste dificultăți și să vorbesc despre lucrurile prin care trec. Recent, am fost diagnosticată cu o foarte rară afecțiune neurologică, numită sindromul omului înțepenit, ce afectează cam unul dintr-un milion de oameni”, mărturisea Celine Dion, anul trecut.