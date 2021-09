Vești proaste pentru milioane de șoferi români. Firma de asigurări care e aproape de faliment

Pentru piața de RCA vin vremuri grele. Și mai grele vor fi pentru șoferii care și-au făcut în ultimul an și jumătate polițe RCA la City Insurance. Informațiile din piață vorbesc despre un faliment iminent al companiei, după ce nu a reușit majorarea de capital, conform cerințelor Autorității pentru Supraveghere Financiară. Compania care a cumpărat City Insurance, I3CP, se află în acest moment într-o postură delicată.

City Insurance în pragul falimentului

Pe fondul situației actuale, și după ce compania I3CP achiziționa asiguratorul City Insurance, ASF cerea companiei majorarea capitalului social, conform reglementărilor în vigoare. Se pare că cei de la I3CP nu au reușit acest lucru, iar acum City Insurance se află pe marginea prăpastiei.

ASF a primit din partea mai mult companii, sub egida AutoCar Group, o cerere cu privire la solicitarea în instanță a falimentului City Insurance. În acest moment compania dețitnuă de cei de la I3CP este cea mai mare companie de asigurări din România. Informațiile au fost făcute public într-un comunicat de presă al creditorului.

Cele trei companii, sub egida AutoCar Group, vorbesc de faptul că City Insurance are datorii de aproximativ 1,1 milioane lei. Majoritatea datoriilor sunt restanțe acumulate pentru mai mult de 120 de zile. În acest caz dobânda plus penalitățile ridică datoria totală până la 3 milioane lei, mai spun cei de la AutoCar.

ASF reacționează pe marginea cererii de faliment

Având în vedere aceste datorii, și imposibilitatea de a mări capitalul social, s-a solicitat falimentul companiei Demersul a fost atât către ASF, cât și în instanță, conform celor de la Bursa.ro. Oficialii ASF au transmis un comunicat prin care spun că au luat la cunoștință demersul

„Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) supraveghează îndeaproape societăţile de asigurare autorizate. În cazul în care sunt constatate disfuncţionalităţi în ceea ce priveşte activitatea acestora sau respectarea cerinţelor de capital, ASF dispune măsurile prevăzute de legislaţia în vigoare, cum de altfel a şi facut recent. Compania City Insurance este stabilă din punct de vedere al indicatorilor de solvabilitate.”, se spune în comunicat, conform Bursa.ro.

AutoCar a avertizat, totuși, că asiguratorul prezintă aceleași probleme cu care se confruntă foștii asigurători Astra și Carpatica Asig înainte de faliment. Autocar vorbește despre expunerea ridicată la segmentul riscant al asigurărilor auto terță parte, la RCA.

Vorbește și despre o pondere mare a problemelor raportate de clienți, și despre întârzieri mari în plata daunelor. City Insurance deține în prezent peste 45% din piața RCA, iar Astra și Carpatica nu depășeau 33% din cota de piață RCA în momentul falimentului.