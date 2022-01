Vești proaste pentru George Burcea în procesul cu Andreea Bălan. Ce nu poate face EXCLUSIV

Instanța a amânat, din nou, cu încă o săptămână pronunțarea în acest dosar, asftel că fostul soț al artistei nu-și va putea lua încă fiicele să doarmă peste noapte la el. El va trebuie să aștepte cel puțin până pe 3 februarie, când judecătorii urmează să dea soluția ce va putea fi însă atacată, apoi, prin apel.

George Burcea e în corzi. Sentință amânată în procesul de custodie, actorul nu-și poate lua încă fetele să înnopteze la el

George Burcea, fostul soț al Andreei Blan, nu a ascuns faptul că-și dorește ca instanța să se pronunțe cât mai rapid în procesul de divorț și custodie de la Buftea, pentru a avea și el un program clar de vizite pentru fetele sale.

Actorul are interzis să-și mai ia cele două fiice să înnopteze la el, după ce Ella s-a plâns că la una dintre ultimele vizite nu s-a putut odihni din cauza condițiilor avute. Instanța a amânat din nou cu încă o săptămână pronunțarea în acest dosar, asftel că fostul soț al artistei nu-și va putea lua încă fiicele să doarmă peste noapte la el.

El va trebuie să aștepte cel puțin până pe 3 februarie, când judecătorii urmează să dea soluția ce va putea fi însă atacată, apoi, prin apel.

Va fi obligat la plata pensiei alimentare

Actorul își dorește obțină custodia comună a celor două fetițe, Ella și Clara, dar și desfacerea căsătoriei din culpă comună. Pe de altă parte, Andreea Bălan ar vrea custodie exclusivă a copiilor și culpă exclusivă în ceea ce privește divorțul.

Până în prezent, George Burcea nu ar fi plătit niciun leu fiicelor sale, nefiind însă obligat să fac acest lucru până la sentința definitivă a instanței.

Odată însă ce aceasta se va pronunța, actorul va trebui să achite, retroactiv, nu mai puțin de 15.000 de euro, în caz contrar riscă un nou dosar. Artista a fost cea care a suportat, până acum, toate chetuielile cu grădinița și creșterea celor două fiice ale cuplului.

Amendă uriașă, de 16.000 de lei

George Burcea, acuzat totodată și de instigare la violență, are de plătit o amendă uriașă de 16.000 de lei, cheltuielile de judecată de 2.100 lei și nu mai are voie să conducă timp de un an, după ce instanța s-a pronunțat, recent, în dosarul în care era cercetat după ce a fost prins conducând sub influența drogurilor, dosarul judecându-se la Buftea, acolo unde a fost pe rol și procesul de divorț cu Andreea Bălan.

„În baza art. 396 alin. 1, 2 şi 10 C.proc.pen. raportat la art. 61 C.pen. condamnă pe inculpatul BURCEA GEORGE-VALENTIN la pedeapsa amenzii în cuantum de 16.000 de lei, calculată prin înmulţirea unui număr de 200 de zile-amendă, determinat conform art. 61 alin. 4 lit. c) C.pen., cu suma de 80 de lei corespunzătoare unei zile-amendă stabilită conform art. 61 alin. 2 C.pen., pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, prevăzută de art. 336 alin. 2 C.pen. În temeiul art. 63 alin. 1 şi alin. 3 C.pen., atrage atenţia inculpatului că, în caz de neexecutare cu rea-credinţă, în tot sau în parte, a pedepsei amenzii, numărul zilelor-amendă neexecutate se înlocuieşte cu un număr corespunzător de zile cu închisoare. Pune în vedere inculpatului dispoziţiile art. 22 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 253/2013, potrivit cărora, dacă se află în imposibilitatea de a achita integral amenda aplicată în termen de 3 luni de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, poate solicita judecătorului delegat cu executarea, eşalonarea plăţii amenzii în rate lunare, pe o perioadă care nu poate depăşi 2 ani.”

Pieton un an de zile

Conform art. 66 alin. 1 lit. i) C.pen. aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a conduce vehicule pentru care este necesar permis de conducere pe o perioadă de 1 an de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.