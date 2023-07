Veşti proaste despre Giuliano Stroe. Ce se întâmplă acum cu „Micul Hercule”. Foto

Veşti proaste despre Giuliano Stroe. Anunțul a venit chiar de la cel cunoscut la nivel mondial drept ”Micul Hercule”. Băiețelul care intra în Cartea Recordurilor ca fiind cel mai puternic copil din lume a crescut acum, dar nu a renunțat niciodată la sport.

Giulian Stroe este cunoscut la nivel mondial, după ce a intrat în Cartea Recordurilor. Avea numai 4 ani și a primit premiul pentru cel mai puternic copil. A înregistrat cel mai rapid mers în mâini din istorie. A făcut-o în direct la televiziunea italiană, iar după aceea, în anul 2010, Giuliano Stroe a doborât și recordul la cele mai multe flotări la 90 de grade – a făcut 20, doborând recordul anterior de 12.

Ei bine, anii au trecut, iar Giuliano Stroe a împlinit vârsta de 19 ani. Tânărul a renunţat la gimnastică şi la acrobaţiile care l-au făcut celebru, dar nu a renunțat niciodată la sport. A continuat să se antreneze împreună cu fratele său mai mic, Claudio, iar recent au urcat în ringul de box. Dacă fratele său mai mic a obținut deja succese pe ringurile de box românești, câștigând recent o medalie la un campionat național, succesul lui Giuliano se lasă așteptat.

Recent, ”Micul Hercule” a postat pe Facebook o imagine în care apare vânat la un ochi prin care își anunță fanii că a pierdut ultimul meci de box la care a participat, fără a preciza unde a avut loc acesta.

Fanii îi sunt însă alături și imediat au început să îl încurajeze. Mai mult, s-au arătat interesați de meciurile lui Giuliano și unde ar putea fi ele văzute. Multe dintre comentarii sunt în engleză, venite de la fani din toată lumea.

”Felicitari si mult noroc pe mai departe, cum putem vedea meciurile lui Giuliano?”, ”You’re always Will be our champ (Vei fi mereu campionul nostru”, ”Dude you’re a great boxer have you thought about mma or even pro wrestling( Omule, ești un boxer grozav te-ai gândit la mma sau chiar la lupte profesioniste)”, ”Well done Giuliano, so proud of you no matter what the results were (Bravo Giuliano, sunt atât de mândru de tine indiferent de rezultate)”.