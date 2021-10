Vești cumplite pentru Gabriel Cotabiță la spital. Diagnosticul tulburător primit din partea medicilor (exclusiv)

Gabriel Cotabiță se confruntă iar cu probleme de sănătate, după ce în urma cu șase ani artistul a suferit un stop cardio-respirator, fiind găsit în stare de inconştienţă de un angajat al Hotelului Hilton, acolo unde acesta mergea la sala de sport.

Artistul a fost atunci internat la Spitalul Floreasca din Capitală. Și-a revenit cu greu, după luni întregi de spitalizare, iar după ce a făcut-o artistul avea să povestească:

Şi o să spun sincer, este pentru prima dată când mărturisesc asta, eu consider că ceea ce mi s-a întâmplat e un semnal de ”vezi că mai ai ceva de făcut”, adică un fel de reset și ”Hai, ia-o de la capăt!”, spunea Gabriel Cotabiţă, la Europa FM, după externare.

Crede-mă, poate ți se pare că e exagerat, dar după ce treci printr-o perioadă în care te întâlnești cu diverse entități, începi să înțelegi că viața are cu totul alte niveluri. Se pare că v-am auzit. Nu m-am dus către lumina albă, de altfel nici nu mi s-a arătat.

„Se pare că momentul prin care am trecut m-a făcut să ajung la un alt nivel spiritual.

Din păcate însă, artistul se confruntă în prezent cu alte probleme de sănătate, fiind internat la spitalul Colentina din Capitală. Potrivit Impact.ro, artistul ar fi ajuns la spital cu simptome de accident vascular cerebral tranzitoriu.

În urmă cu două luni, Gabriel Cotabiță vorbea pentru Playtech.ro despre despre regimul său de viață, despre soție, dar și despre muzică. Artistul nu a renunțat la a face sport și spunea că pregătește noutăți pentru fanii care îi apreciază muzica.

„Pentru că este prea cald, nu am mai acceptat spectacole pe Litoral, nu am nici petreceri private, am avut destule, vara trecută.

Am în casă toate ventilatoarele pornite, nu am aer condiționat, așa trecem peste caniculă.

Mai merg la sala de sport, dar acum e în concediu. Mai fac exerciții fizice, dacă renunți la sport ești pierdut! Nu fac exerciții fizice grele sau ușoare, nu asta contează.

Atunci, când am avut acel necaz, așa s-a întâmplat, așa a fost să fie. Totul este acum în regulă, este sub control, pregătesc noutăți pentru fani, câteva piese frumoase de dragoste.

Iar soția mea, Alina, este la serviciu, lucrează ca manager de proiecte. Ea merge la muncă, eu o aștept cu drag acasă, ca de fiecare dată.”, spunea Gabriel Cotabiță în luna august pentru Playtech.