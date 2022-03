Vești bune pentru pasionații sporturilor de iarnă. Sezonul de schi va fi prelungit în Poiana Brașov

Cu toate că este primăvară, iar vremea se încălzește de la o zi la alta, iubitorii sporturilor de iarnă pot veni în Poiana Brașov pentru o iarnă prelungită. Aici, pârtiile din Postăvaru încă sunt deschise. În partea superioară a masivului stratul de zăpadă încă este consistent.

Pârtiile vor fi deschise până pe cel puțin 15 aprilie

Temperaturile sunt pozitive și în Poiana Brașov, însă pe timpul nopții acestea scad considerabil, ceea ce înseamnă că zăpada artificială încă mai poate fi produsă. Stratul de zăpadă măsoară aproximativ 40 de cm în unele zone.

“Condițiile de pe pârtiile din Poiana Brașov sunt excelente. Stratul de zăpadă este foarte gros: avem aproximativ 40 de cm stratul de zăpadă bătută în partea inferioară și ajunge până la aproape 1 metru în partea superioară, în anumite zone – și vorbim de zăpada bătută de pe pârtie – deci grosimea acelui strat. Având în vedere acest lucru, precum și condițiile meteo în timpul nopții – avem în continuare temperaturi negative – cu siguranță se va schia în Postăvaru și în luna aprilie. În funcție și de stratul de zăpadă luăm în calcul ca acest sezon să fie prelungit chiar dincolo de 15 aprilie, cel puțin în partea superioară”, a spus purtătorul de cuvânt al Primăriei Municipiului Brașov, Sorin Toarcea.

De la deschiderea sezonului și până în prezent, peste 2 milioane de treceri prin turnichete au fost înregistrate, aproape 500.000 doar în luna martie.

Când a mai nins primăvara în Brașov

Vremea se schimbă radical, iar uneori chiar și meteorologii rămân uimiți. Un bun exemplu este data de 1 mai 1970, atunci când a nins la Brașov și un strat gros de zăpadă a acoperit orașul. Mai recent, același fenomen a avut loc pe 1 aprilie 2020, însă de data aceasta s-au înregistrat ninsori în Drobeta Turnu Severin. Pe aceeași dată, însă în anul 2016, la Drobeta s-au înregistrat +26 de grade Celsius.

De asemenea, foarte multă zăpadă la Brașov a fost și în perioada 20 – 22 aprilie 2017. Atunci, la Predeal erau 50 de cm de zăpadă, iar la Brașov erau 15 cm. Tot în această perioadă a nins și în Republica Moldova, când pe 21 aprilie zăpada avea 57 de cm la Chișinău.

Numărul zilelor cu zăpadă în această perioadă din an a scăzut dramatic în ultimii ani, în comparație cu iernile in anii ’80. Și acum se depun straturi de zăpadă în lunile aprilie, însă temperaturile sunt pozitive, iar zăpada dispare repede. În prezent, în România, sunt zone cu temperaturi care scad sub zero grade, iar în alte părți ale țării ajung și până la +20 de grade Celsius.