Vești bune pentru elevi și studenți. Anunțul a fost făcut acum: ce vor primi de la Guvern

La ultima conferință de presă aflam de la Președintele Klaus Iohannis condițiile în care va începe noul an școlar, stabilindu-se data de începe pentru 14 septembrie. Anunțul a fost făcut după o întâlnire cu grupul interministerial care se ocupă de acest subiect, premierul Ludovic Orban, însoțit de mai mulți membri ai Guvernului participând la respectiva ședință.

Reorganizarea anului școlar în funcție de pandemie

Conform deciziilor luate în cadrul ședinței interministeriale, anul școlar 2020 – 2021 va fi unul cu totul schimbat, influențat fiind de situația crizei epidemiologice și a evoluției pandemiei generate de noul coronavirus. Astfel, în funcție de cum evoluează situația, vor exista trei scenarii, după cum urmează:

Scenariul verde înseamnă că în localitatea respectivă e mai puţin de o persoană detectată cu COVID-19, în ultimele 14 zile;

Scenariul galben (risc mediu) – între 1 şi 3 persoane detectate cu noul coronavirus;

Scenariul roşu se aplică unde au apărut mai mult de trei bolnavi noi în localitatea respectivă, în ultimele 14 zile, la mia de locuitori. În acest scenariu, școala se închide de tot.

În contextul noilor OUG date, referitoare la sistemul de educație online, Ministerul Educației a anunțat și că 66% dintre cadrele didactice vor avea formare pentru educația online, până la momentul statului noului an școlar, pe 14 septembrie, dar cu toate astea s-ar putea ca elevii și studenții să aibă surpriza ca începutul de an școalr să fie boicotat de cadrele didactice, în contextul anunțului făcut de premierul Orban, care anunța că anul acesta nu se vor mai mării salariile cadrelor didactice cu 14%, așa cum era prevăzut deja în planul pentru 2020, ci că de-abia din septembrie 2021. Tot legat de noul an școlar 2020-2021, Raluca Turcan, Vicepremierul Guvernului Orban, de altfe, persoana din guvern responsabilă pentru coordonarea activităţii Ministerului Educaţiei, anunţa la finele săptămânii acesteia măsuri stabilite de Guvern, pentru anul universitar 2020-2021.

Anunțul a fost făcut acum: ce vor primi de la Guvern

La finele săpătămânii Raluca Turcanu a venit cu precizările neccesare, în urma deciziilor luate la nivel guvernamental, decizii așteptate de cadrele didactice, directorii, elevii, studenții și părinții, dar, spre dezamăgirea tuturor, niciuna din informațiile date de către Vicepremier nu aveau legătură directă cu protocoalele directe din punct de vedere sanitar pentru păstrarea distanțării sociale și a măsurilor de protecție. Toate datele furnizzte aveau legătură cu alte lucruri, legate de bunul mers al noului an școlar, după cum urmează: