Vești bune în privința noului vaccin pentru coronavirus. Ce a descoperit Rusia

Omenirea se confruntă cu o mare criză de sănătate, cea mai mare din acest secol, motiv pentru care cursa contra cronometru pentru găsirea unui antidot a început, iar cercetători din toată lumea participă.

Vești bune în privința noului vaccin pentru coronavirus

S-au anunțat teste în toată lumea, dar se pare că până la apariția unui vaccin propriu-zis mai este de așteptat. Cu toate acestea, oamenii de știință din Rusia susțin că au făcut un pas important, și anume, decodarea primului genom complet de coronavirus, capturând și primele imagini cu acesta.

”Coronavirusul este ceva nou pentru noi, e esențial să identificăm calea răspândirii sale, pe unde intră la noi în țară și mutațiile sale. Aceste informații ne vor ajuta să dezvltăm vaccinuri și medicamente antivirale care să trateze acest coronavirus”, a precizat Dmitri Lioznov, șeful Institutului Smorodintsev, citat de agenția TASS.

Ce a descoperit Rusia

Datele vor fi transmise la Organizația Mondială a Sănătății, pentru ca toți cercetătorii din întreaga lume să le poată accesa. Până atunci însă, cercetătorii de la centrul Vector din Novosibirsk au efectuat poze cu COVID-19 la microscop, astfel că așa arată, potrivit acestora, virusul care a afectat sute de mii de oameni în întreaga lume.

De asemenea, Rusia este suspectată că ascunde numărul real de COVID- 19. Oficial, sunt confirmate 199 de cazuri și un deces.

În România, numărul celor infectați cu coronavirus a ajuns la 308. De asemenea, la noi în țară, sunt 4.044 de persoane aflate în carantină instituționalizată, pentru care se fac verificări pentru a se depista dacă sunt sau nu purtători ai virusului. În plus, alte 45.432 persoane sunt în izolare la domiciliu, dar și sub monitorizare medicală. De menționat este și faptul că, până la această dată, la nivel național au fost prelucrate 8.284 teste, dintre care 40 în unități medicale private. 7.976 au avut rezultat negativ. În plus, în ultimele 24 de ore, sunt raportate 1.604 apeluri la 112 și 4.950 la Telverde 0800 800 358, linie deschisă pentru informarea cetățenilor asupra coronavirusului.