Vestea momentului pentru clienții ING. Ce poți face dacă ai card bancar și cont în lei

ING a introdus un nou sistem, în care clienții băncii ce dețin un cont curent pot retrage sume mici de bani fără a-și folosi cardurile la toate bancomatele ING din România.

Vești bune pentru clienții ING. Ce poți să faci dacă ai card bancar și cont în lei

Clienții ING pot retrage sume mici de numerar cu ajutorul aplicației mobilă Home’Bank. Clienții ING pot genera un cod format din șase cifre care va fi ulterior solicitat și introdus la bancomat.

De asemenea, funcționalitatea de retragere fără card este disponibilă numai pentru conturile curente în lei, iar limita de retragere este de 500 lei pe zi, respectiv 10.000 lei pe lună.

Câte cereri de amânare de plată a ratelor a aprobat ING în perioada epidemiei de coronavirus

Pe de altă parte, ING a informat că, în perioada pandemiei de coronavirus, peste 32.000 de clienți persoane fizice și companii au solicitat amânarea plății ratelor la credite, iar rata de aprobare pentru ambele segmente a fost de 95%.

”Din cele 6.300 de cereri de finanțare primite în cadrul programului IMM Invest, ING are în prezent peste 2.500 de aplicații pentru credite în diferite etape de aprobare. Regimul de izolare a contribuit la intensificarea comportamentului digital. 64% dintre utilizatori au accesat platforma de internet banking exclusiv de pe telefonul mobil.

Clienții ING plătesc mai mult cu cardul

Pentru prima dată, volumul plăților cu cardul l-a depășit pe cel al retragerilor de numerar de la ATM-uri, clienții ING alegând cardul ca metodă de plată principală. Rezultatele financiare de la jumătatea anului indică o creștere semnificativă a numărului de depozite, în timp ce activitatea de creditare s-a redus în contextul generat de pandemia COVID-19 și de regimul de izolare”, mai informează ING Bank.

”În aceste vremuri fără precedent, am lucrat intens alături de colegii noștri din țară și am colaborat cu instituțiile statului și cu clienții noștri pentru a depăși împreună această perioadă. Ne luăm în serios rolul de cetățean responsabil al societății și am contribuit prin multiple acțiuni de CSR la combaterea efectelor negative ale crizei sanitare. Astfel, am donat peste trei milioane de lei, împreună cu colegii noștri din ING Tech România”, a declarat Mihaela Bîtu, CEO ING Bank România.