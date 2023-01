Vestea începutului de an pentru pensionari. Cât crește punctul de pensie din ianuarie

Așa cum era anunțat deja, de la jumătatea lunii decembrie, pensiile vor crește începând cu 1 ianuarie. Asta înseamnă că va crește punctul de pensie. Noua valoare, aprobată deja de Guvern va majora punctul la 1.785 de lei în acest an. Am putea spune că este vestea începutului de an pentru pensionari!

S-a mărit punctul de pensie. De la 1 ianuarie 2023 românii au pensiile mărite

Pe 19 decembrie, Marius Budăi, ministrul Muncii, anunța decizia ca de la 1 ianuarie să se mărească pensia minimă cu 12,5%. Procentul, deși au fost mai multe variante, a fost stabilit în urma decizie luate în coaliția de guvernare PSD-PNL-UDMR. „În ședința Coaliției de guvernare, care a avut loc în această seară, am decis, pentru pensiile pe contributivitate, creșterea punctului de pensie cu 12,5% începând cu data de 1 ianuarie 2023. Noua valoare a acestuia va fi, astfel, de 1.784 de lei.”, scria Nicolae Ciucă pe pagina sa de Facebook.

Asta înseamnă că, de fapt, punctul de pensie va fi majorat cu 198 de lei, în cazul sumei de 1.586 de lei. În aceeași măsură majorarea va ridica punctul de pensie și pentru cei care primesc pensia minimă de 1.000 de lei. În acest caz, majorarea de 12,5% va ridica suma la 1.125 de lei. Pentru pensionarii care încasau până acum o pensie medie de 1.800 de lei, procentul de 12,5% va majora pensia cu 255 de lei, asta însemnând o majorare până la 2.055 de lei, bani pe care acești pensionari îi vor primi lunar.

Aceste majorări, precum și cele referitoare la acordarea de ajutoare sociale, la care se adaugă și acordarea celei de-a 13-a indemnizații pentru persoanele cu handicap, va avea un impact financiar de 17,5 miliarde de lei, conform calculelor făcute de Ministerul Finanțelor.

Se acordă ajutoare sociale și în 2023

Așa cum spuneam, spre finalul de an, Guvernul condus de Nicolae Ciucă anunța menținerea și în acest nou an a sumelor acordate anumitor categorii sociale sub forma de ajutoare sociale. Conform documentului aprobat în ședința de guvern din decembrie 2022, se vor acorda ajutoare sociale, după cum urmează:

Pentru cei cu pensie până în 1.500 de lei – 1.000 de lei ajutor

Pentru cei cu pensie între 1.500 și 2.500 de lei – 800 de lei ajutor

Pentru cei cu pensie între 2.500 și 3.000 de lei – 600 de lei ajutor

Deși se așteaptă ca rata inflației să crească și în acest an, ca efect al crizei economice, precum și noi scumpiri, Guvernul promite susținerea acestor ajutoare, precum și măsura de majorare a pensiilor ca rămânând în vigoare. Deși impactul financiar este unul considerabil, și anume de 17,5 miliarde de lei, Nicolae Ciucă promite că toți acești bani există și vor fi acordați, conform deciziei luate la ultima ședință a guvernului din 2022.