Vestea aşteptată de toată lumea a venit. Când se vor ieftini alimentele în România

Vestea aşteptată de toată lumea a venit, respectiv când se vor ieftini alimentele în România. Anunțul a fost făcut de Marcel Ciolacu, președintele PSD. Când vom putea cumpăra mâncare mai ieftină, vedeți în rândurile de mai jos.

Preşedintele PSD Marcel Ciolacu a vorbit despre noua ordonanţă de urgenţă din energie, spunând în acest context că se așteaptă ca după intrarea ei în vigoare, adică de la 1 ianuarie 2023, să urmeze scăderi ale prețului la alimente.

În ceea ce privește pensiile, preşedintele PSD a spus că nu poate să accepte ca pensiile de 1.800 de lei să crească cu 270 de lei, iar pensiile de 18.000 de lei să crească cu 2.700 de lei, ceea ce înseamnă de zece ori mai mult.

„Eu am vrut o discuţie mai amplă, mai aşezată şi mai profesionistă. Am rămas la nivelul discuţiei de procente: 15, 16, 10. Eu reprezint un partid social democrat. Îmi cer scuze, am altă abordare.