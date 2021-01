Veste uriașă pentru România. Medicamentul care distruge Covid-19 în două zile ar putea ajunge în spitale: „Din 50 de pacienţi, n-a ajuns niciunul la ATI”

Pandemia cu Covid-19 reprezintă în continuare un risc major pentru sănătatea publică, iar medicii din întreaga lume se află într-o căutare permanentă de informații noi și utile pentru tratarea infecției cu Covid-19. Alături de vaccinul prezent în majoritatea țărilor din lume, un medicament eficient anti-Covid-19 ar părea fi Ivermectina. Vestea cea bună este că România se află la un pas de a primi o cantitate semnificativă de pastile.

Specialistul în Boli Infecțioase, Ion Alexie, este medic celebru în America, acolo unde tratează pacienții clinicii sale de mult timp. Aflat într-o intervenție în cadrul emisiunii “Sinteza Zilei”, acesta a povestit despre experiența sa cu Ivermectina, un medicament cu care se tratează preventiv împotriva noului coronavirus.

Medicul a explicat că atât el, cât și pacienții săi urmează tratament cu acest medicament, rezultatul fiind unul excepțional. Potrivit specialistului, de la începutul lunii ianuarie și până în prezent, peste 50 de pacienți s-au vindecat și au evitat internarea la Terapie Intensivă.

„Iau Ivermectină lunar, nu numai eu, ci şi foarte mulţi medici. Previne îmbolnăvirea, dar nu neapărăat prin generare de anticorpi, aşa cum face vaccinul.

Nivelul de Ivermectină rămâne în corpul nostru multe săptămâni şi nu se poate multiplica în celulele noastre, pentru că Ivermectina blocheză nişte proteine numite importine, care importă fragmente din virus în nucleu şi în citoplasmă şi nu-l mai lasă să se multiplice.

Din septembrie până în ianuarie am tratat foarte puţini pacienţi, pentru că spitalul ne-a blocat Ivermectina, pentru că National Institute of Health nu era de acord s-o folosim.

Din 15 ianuarie am 50 pacienţi majoritatea au plecat, mai am câţiva în spital. I-am pus pe toţi din prima zi pe Ivermectină. Din cei 50 nu a ajuns niciunul la ATI, starea sănătăţii niciunuia nu s-a deteriorat – şi-i urmăresc cu atenţie”, a transmis medicul, la Antena3.