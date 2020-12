Veste uimitoare primită de Ianis Hagi. Anunțul zilei în Spania

Ianis Hagi, tânărul atacant al echipei scoțiene Glasgow Rangers, ar putea avea parte de mutarea carierei sale. Presa spaniolă vorbește pe larg despre interesul Seviliei de a-l transfera în perioada de mercato. Conform presei spaniole, consiliul de administrație din Sevilla îl dorește, din nou, pe Ianis în viitorul lot al echipei.

Ianis Hagi, mutare de vis la Sevilla

Conform publicației fichajes.com, clubul se gândește serios să facă o propunere pentru a-l aduce în Spania pe Ianis Hagi. Încă de la începutul carierei sale la Viitorul, tânărul Ianis Hagi a fost frecvent legat de Sevilla.

Deși clubul din Sevilia nu a făcut până acum nicio ofertă pentru a-l cumpăra, clubul scoțian a inclus pe lista ofertelor și clubul andaluz în lista cluburilor care se gândesc în prezent să-l oferteze pe Ianis.

Sevilla se alătură altor două cluburi din Serie A, și altele din campionatul american de fotbal, ca posibili pretendenți pentru actualul fotbalist de la Glasgow Rangers. Echipe precum Sampdoria, Cagliari, sau Toronto FC și New York City, apar ca posibili pretendenți la achiziționarea atacantului.

În Estadio Deportivo, un mediu specializat în informații despre echipa de la Sevilla, se vorbește despre această știre și adaugă că nu ar fi ciudat ca acest jucător să fie atrăgător pentru Sevilla, deoarece se poate deplasa pe tot frontul atacului și are acum un preț rezonabil.

Un nou drum în cariera tânărului atacant

Hagi, la doar 22 de ani, își trăiește deja al doilea sezon lîn Scoția. Aici,până acum, a acumulat 33 de meciuri oficiale. Are până acum, la Glasgow Rangers, cinci goluri și 10 pase decisive. În plus, în acest timp a fost consolidat în planurile Echipei Naționale Române, unde are deja 14 apariții în meciurile internaționale.

Ianis Hagi, după mutarea la Genk, avea să aibă parte de un traseu bun, pentru o perioadă, urmat de mutarea definitivă la Glasgow Rangers. Deși nu a apucat să juoace foarte mult aici, a avut un impact bun asupra fanilor. Prestațiile sale au fost aplaudate la scenă deschisă, chiar dacă a avut un randament mai slab în ultima perioadă.

Internaționalul român a ajuns pe agenda Seviliei după eliminarea din 2019 a Echipei Naționale U21. La acea vreme anunța că va lua o decizie cu privire la această chestiune, iar Gică Popescu declara atunci:

„În următoarele câteva zile vom prezenta ofertele care ne-au venit. Vom face o analiză și vom lua o decizie. Nu pot vorbi acum, dar echipele care s-au interesat de el și de posibila sa destinație vor fi surprinse”, a explicat Gică Popescu, manager Viitorul, club de care aparținea jucătorul.

În acel an nu s-a concretizat nimic, apropos de oferta Sevilliei, dar acum, conform presei spaniole, sunt șanse mari ca Ianis să ajungă, în cele din urmă, pe banca celor de la Sevilla. Rămâne să vedem care va fi oferta și când o vor face către Glasgow.