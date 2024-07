Veste tristă pentru fanii serialului Dallas. Pat Colbert s-a stins din viață la vârsta de 77 de ani

Fanii serialului Dallas au primit o veste tristă, după ce una dintre cele mai îndrăgite actrițe s-a stins din viață. Pat Colbert avea 77 de ani, dar se confrunta de mult timp cu probleme grave de sănătate. Actrița a murit luna trecută, însă familia a făcut anunțul abia acum.

A murit Pat Colbert, din serialul Dallas

Serialul Dallas s-a bucurat de un succes răsunător în întreaga lume, inclusiv în România. Personajele care au interpretat rolurile principale au rămas în memoria fanilor serialului, astfel că vestea că una dintre actrițe s-a stins din viață i-a întristat pe cei care au urmărit producția.

Pat Colbert a interpretat rolul Dorei Mae, gazda clubului Oil Baron’s din Dallas. Recent, actrița a murit, în urma unei lungi suferințe, însă familia a făcut anunțul ceva mai târziu și a ales să păstreze discreția. Actrița americană s-a stins pe 23 iunie, în casa ei din Campton. În ultimii ani, suferise mai multe accidente vasculare cerebrale, iar starea ei de sănătate se înrăutățise din ce în ce mai tare, potrivit surorii ei.

Actrița de culoare a cochetat cu moda înainte de a-și face debutul pe micile ecrane. A lucrat ca model și consultant în modă, după care a făcut pasul către televiziune. A jucat în mai multe filme și seriale, însă de referință pentru cariera ei rămâne rolul din Dallas, unde a jucat vreme de opt sezoane.

Actrița avea un fiu

Pat Colbert împlinise, în luna ianuarie, 77 de ani. Prima sa apariție la televizor a fost în 1979, ca model, în filmul Eischiled. Între 1980 și 1981 a jucat în Flamingo Road. Au urmat apariții în mai multe emisiuni de televiziune celebre din SUA, după care a obținut rolul din Dallas.

A intrat în serial în sezonul al șaselea și a apărut în total în 67 de episoade. Clubul privat pe care îl găzduia personajul ei era locul în care familia Ewing și asociații lor organizau adesea evenimente și petreceri private. După rolul din Dallas, a mai apărut și în alte filme și seriale, iar la finalul anilor ’90 a luat o pauză de la actorie.

A mai apărut în câteva proiecte, iar ultimul rol interpretat de ea a fost în 2015, în If Not For His Grace. Pe plan personal, Colbert a dus o viață discretă și a avut un singur fiu, pe nume Michael.

Dallas a fost unul dintre cele mai apreciate seriale americane de televiziune, care s-a difuzat în multe țări din lume, în anii ’80. Serialul a avut 14 sezoane în total, iar în America a fost difuzat din 1978 până în 1991.