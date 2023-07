Veste șoc pentru Simona Halep. Este prima oară când se întâmplă așa ceva în anul 2023

Simona Halep a primit o veste șocantă, în miez de noapte. Jucătoarea din România este suspendată provizoriu și așteptă încă verdictul din dosarul în care este acuzată de dopaj, dar a fost inclusă pe lista preliminară de la US Open. Este prima oară când se întâmplă așa ceva în anul 2023. Până acum organizatorii au ținut cont de statutul sportivei din România.

Simona Halep se află pe lista preliminară de la US Open 2023

Simona Halep a fost suspendată provizoriu în urma testului susținut la US Open, în august 2022, iar un an mai târziu, deși nu are încă un verdict în acest dosar, apare pe lista preliminară a turneului american. Informația a fost publicată de usatoday, într-un material în care jurnaliștii se întreabă ce i-a făcut pe organizatorii de la US Open 2023 să o treacă pe jucătoarea noastră de tenis pe această listă, în condițiile în care în statutul ei nu s-a schimbat nimic de mai bine de zece luni. Competiția se desfășoară în perioada 28 august – 10 septembrie.

Este prima oară când Simona Halep apare pe lista unui turneu, dar în dreptul ei este scrisă mențiunea „suspendată provizoriu”. Dacă „premoniția” organizatorilor competiției americane se va împlini, asta înseamnă că dubla câștigătoare de Grand Slam a fost suspendată un an, în urma scandalului de dopaj.

Simona Halep a fost suspendată provizoriu pe data de 7 octombrie, după ce Agenția Internațională de Integritate în Tenis (ITIA) a transmis că în corpul ei s-a găsit Roxadustat, o substanță aflată pe lista interzisă. Jucătoarea a fost audiată la finalul săptămânii trecute, după mai multe încercări blocate de ITIA, de judecătorii de la Sport Resolutions și ar fi trebuit să afle răspunsul pe data de 13 iulie, dar verdictul nu a fost comunicat din cauza numărului mare de probe și declarații.

Sportiva din Constanța a susținut că suplimentele nutritive pe care le-a folosit au fost contaminate accidental cu Roxadustat și a adus chiar probe care să-i susțină afirmația. În momentul în care a fost suspendată provizoriu se afla pe locul 9 WTA, iar săptămâna aceasta a început-o pe poziția cu numărul 55. Peste o lună, sportiva noastră va părăsi clasamentul mondial profesionist.