Veste proastă pentru PSD. Un senator a fost diagnosticat cu COVID-19

Ion Rotaru, senator și președintele organizației PSD Brăila, a fost testat pozitiv cu COVID-19. Ion Rotaru a fost internat de urgență la Spitalul „Matei Balș”, din București.

Vești proaste pentru PSD. Un senator a fost diagnosticat cu coronavirus

Vești proaste pentru PSD vin de la Brăila. Președintele organizației, senatorul Ion Rotaru, a fost depistat ca fiind infectat cu virusul ucigaș. Senatorul a confirmat că este bolnav de coronavirus.

Senatorul nu a prezentat niciun simptom al bolii și nu s-a simțit rău. A decis să facă un teste COVID-19 voluntar, iar acesta a ieșit pozitiv, spre nenorocul lui.

Senatorul a făcut un test voluntar

„Este adevărat. Sunt la spital, la Matei Balș. Am făcut un test voluntar acum 12 zile, iar rezultatul mi-a venit în urmă cu cinci zile”, a declarat social-democratul.

Ion Rotaru a mai declarat că se simte bine, iar starea lui de sănătate este una foarte bună. „Nu am probleme deosebite. Starea mea este foarte bună. Aștept rezultatul celui de-al doilea test și sper să fie negativ”, a precizat Ion Rotaru.

Coronavirusul a dat iama printre mai multe vedete și politicieni

Coronavirusul a afectat de la apriția sa în România mai mulți politicieni, precum și vedete. Dintre aceștea, cea mai cunoscută este Andreea Esca. Prezentatoarea TV a fost infectată cu coronavirus alături de soț și de fiul ei.

Prezentatoarea a fost externată, soțul ei rămânând internat, fiindcă a făcut o formă mai gravă a bolii. „Da, am fost bolnavă de Covid-19, atât eu cât și soțul meu și unul dintre copii. Datorită medicilor extraordinari care ne-au tratat suntem bine și avem un rezultat negativ astăzi, toți 3. Niciodată nu te aștepți să ți se întâmple ție, oricum ar fi. Primul care s-a îmbolnăvit a fost soțul meu, apoi și băiatul a fost confirmat pozitiv.

Cum a aflat Andreea Esca că are coronavirus

La mine au apărut simptomele după vreo 5 zile. Chiar mi se părea ciudat că mie îmi iesișe rezultatul negativ, pentru că stăteam în aceeași casă. Făceam niște cartofi cu usturoi și mi-am dat seama că nu simt mirosul de la usturoi.

Am început să testez tot felul de parfumuri pe care le aveam prin casă. Mi-am dat apoi seama că îmi pierdusem și gustul (nr. anosmie se numește în termeni medicali și este un sindrom frecvent întâlnit printre pacienții cu noul coronavirus). Am realizat că sunt purtătoarea virusului, mi-am făcut iar testul și am avut un rezultat pozitiv”, a povestit Andreea Esca.