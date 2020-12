Veste proastă pentru pensionari, în această dimineață. Ce se va întâmpla cu pensiile din cauza crizei sanitare

Sunt vești proaste pentru pensionari, în această dimineață. S-a aflat ce se va întâmpla cu pensiile din cauza crizei sanitare. Cum influențează coronavirusul pensiile, vedeți în aricolul de mai jos.

Criza sanitară și cea economică afectează grav pensiile. Ce se întâmplă în toată lumea

Şocul economic de pe piaţa muncii, provocat de coronavirus, creşte presiunea asupra finanţării pensiilor, avertizează Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD), care reaminteşte pe această cale că acestea sunt deja sub tensiune din cauza tendinţelor de fond, cum ar fi îmbătrânirea populaţiei, relatează agenţia EFE.

„COVID-19 a provocat o puternică perturbare pe piaţa muncii, cu efecte în cascadă asupra economiilor pentru pensionare şi asupra pensiilor„, explică OECD într-un raport dedicat în mare parte sistemelor de finanţare.

Tinerii nu își pot găsi un loc de muncă

În document se mai arată că actuala criză sanitară şi economică creşte probabilitatea să se prelungească şi să se acutizeze problemele determinate de un număr de proaspăt ieșiți la pensie ale căror indemnizaţii trebuie finanţate de generaţiile tinere mai puţin numeroase care intră pe piaţa muncii.

În plus, din cauza greutății de a găsi un loc de muncă şi de a-l menţine sau a salariului redus din anumite job-uri, mulți români vor fi incapabili să economisească pentru pensie. În plus, noua datorie acumulată de către țări pentru a face faţă recesiunii prin ajutoare masive pentru companii sau angajaţi „va pune presiune asupra finanţării pensiilor, care deja sunt sub tensiune din cauza schimbărilor demografice„.

COVID, impat puternic asupra pensiilor, în viitor

Pablo Antolin, şeful echipei care a condus studiul, a explicat că, în ceea ce priveşte „pensiile prin contribuţii, COVID va avea un impact foarte puternic, dar acesta va fi pentru mâine, nu pentru azi„. De asemenea, în cazul sistemelor prin capitalizare, impactul coronavirusului și a crizei aduse de el va fi mai rapid din cauza puternicelor fluctuaţii de pe pieţele financiare, în care sunt investite în mare măsură economiile pentru pensii.

În cazul acestor economii, o primă recomandare în contextul actual este, potrivit lui Antolin, „să nu se contabilizeze pierderile„, pentru că trebuie să ia în condiserare faptul că pieţele se caracterizează de multe ori exact prin aceste variaţii.

Activele fondurilor de pensii au scăzut

Spre exemplu, în primul trimestru al acestui an activele fondurilor de pensii au scăzut cu 10% în OECD din cauza, în special, a evoluţiei pieţelor financiare ajungând de la 49.200 miliarde dolari, la finele lui 2019, la 44.300 miliarde la sfârşitul lui martie 2020. Pe de altă parte, la finele celui de-al treilea trimestru, recuperarea a făcut să se ajungă la nivelurile de dinainte de criza provocată de coronavirus.

De asemenea, o altă recomandare este aceea ca posibilitatea de a se recupera anticipat economiile depozitate pentru pensii „să se permită doar în circumstanţe excepţionale„, pentru că altfel ceea ce se face pentru a acoperi nevoile urgente „va pune în pericol pensia de mâine„. În plus, autorităţile studiului menţionează că în Mexic şi Noua Zeelandă, unde s-a permis accesul la aceste fonduri de pensii, s-au înregistrat importante retrageri de bani.