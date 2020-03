Veste istorică pentru Gheorghe Hagi. Nimic nu va mai fi la fel pentru el

Gheorghe Hagi, considerat unul dintre cei mai buni mijlocași ofensivi în Europa anilor ’80 și ’90 și cel mai mare fotbalist român din toate timpurile, a primit o veste de zile mari.

Gheorghe Hagi a fost inclus în top 10 cei mai buni decari din istoria Barcelonei, alături de jucători precum Leo Messi, Diego Maradona, Ronaldinho sau Romario. Ierarhia celor mai importanți fotbaliști cau au purtat numărul 10 pentru catalani a fost creată de cei de la 90min.com. ”Regele” ocupă poziția a 10-a.

(1993-94) – după prestația formidabilă de la Campionatul Mondial din 1994 din SUA, antrenorul Barcelonei, olandezul Johan Cruyff, l-a cooptat pe Hagi la Barcelona alături de stele precum Stoicikov, Romario, Koeman sau Guardiola. Din anul 1995 a devenit coleg cu Gică Popescu și cu Figo. Cea mai frumoasă reușită a lui Hagi pentru Barcelona este golul marcat de la mijlocul terenului într-un meci cu Celta Vigo. Nu a avut o relație strânsă cu Johan Cruyff, astfel că a plecat la Galatasaray, în 1996.

Întrebat cum se simte după ce a văzut că a fost inclus în topul decarilor formației de pe Camp Nou, Hagi a a declarat:

„Îţi spun sincer că de ieri, de când am văzut, parcă sunt alt om. O satisfacţie şi o împlinire fantastice! Orice jucător care s-a sacrificat pentru fotbal ar simți mândrie când ar vedea aşa ceva. În plus, la vârsta mea îmi cade tare bine. Iată că nu doar am trecut şi am fost şi pe la Barcelona, ci am şi făcut şi am lăsat ceva în istoria acestui club imens.

Pff, compania în care mă aflu e incredibilă. Incredibilă! Fotalişti care au scris istoria acestui sport, care au însemnat ceva imens şi la echipele de club, dar şi la naţionale!”, a spus Gică Hagi.