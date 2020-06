Veste de ultimă oră! Ce au decis medicii în cazul sopranei Maria Macsim Nicoară

Chiar dacă medicii nu îi mai dădeau șanse de supraviețuire, soprana Maria Macsim Nicoară a reușit să se trezească din comă după aproape o lună de zile! Mai multe detalii despre starea de sănătate a artistei și despre cazul care a șocat opinia publică, în continuare.

În urmă cu aproximativ o lună, Maria Macsim Nicoară a cazăt pe scările în formă de spirală ale vilei sale, iar în urma tragicului accident medicii nu îi mai dădeau nicio șansă de supraviețuire. Cu toate acestea, soprana a reușit să se trezească din comă, iar veștile sunt cât se poate de bune.

Așadar, aceasta va fi externată și dusă la o clinică de recuperare neurologică din Iași.

Starea ei de sănătate se poate modifica. Pacienta va fi transferată pentru recuperare neurologică. Nu am văzut pacienta, nu am analizat starea ei de sănătate ca să mă pot pronunța în momentul de față“, a declarat medicul Bogdan Ignat, șef al secției de Neurologie din cadrul unității medicale în care va ajunge soprana, pentru bzi.ro.

„Am avut o discuție cu medicii de la Spitalul de Neurochirurgie. Pacienta ar putea fi transferată la noi, am rezervat un loc, însă nu știm când se va face transferul.

În momentul de față, Maria Macsim Nicoară își poate mișca încet membrele superioare și inferioare, clipește și poate respira fără aparate. Viața ei nu mai este în pericol!

În ceea ce îl privește pe soțul acesteia, Codrin Nicoară este anchetat pentru omor. Până când soprana va pute vorbi despre cele întâmplate, cunoscutul pianist, apreciat în rândul împătimiților muzicii clasice, rămâne principalul suspect al anchetatorilor.

„Nu aveam niciun motiv să fiu gelos. Nu au existat niciodată certuri pe această temă. Am auzit că sunt tot felul de discuții, dar sunt deplasate. Nu am bătut-o niciodată. Nu am bătut-o nici în seara respectivă“, a declarat bărbatul în legătură cu presupusele certuri și scandaluri dintre ei.