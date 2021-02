Locuri disponibile pentru vaccinarea anti-Covid-19. În ce zi se reiau programările și ce persoane sunt vizate

Multe persoane din etapa a doua și a treia de vaccin au încercat disperat să se înscrie pe platforma națională de vaccinare, dar din păcate s-au lovit de aceeași problemă, indisponibilitatea locurilor. În prezent, România dispune de doze noi de vaccin care le vor asigura imunitatea împotriva noului coronavirus multor persoane.

Începând de miercuri, românii se pot înscrie pe platforma națională de programare pentru vaccinul anti-Covid-19. Peste 450.000 de doze sunt disponbile în acest moment, dintre care 81.600 de doze produse de AstraZeneca, recomandate exclusiv persoanelor cu vârste cuprinse între 18 și 55 de ani.

Pe lista de așteptare se află și persoane cu vârsta de peste 100 de ani, a transmis ieri coordonatorul campaniei de vaccinare.

De asemenea, medicul a menționat că de la începutul campaniei de vaccinare și până în prezent au fost raportate 2.489 de reacții adverse comunune și minore. Cele mai multe persoane au prezentat reacții adverse după administrarea celei de-a doua doze.

Un caz recent de reacție adversă a fost cel al jurnalistului Ion Cristoiu, în vârstă de 72 de ani, care s-a simțit extrem de obosit și slăbit după ce a primit doza de rapel a vaccinului. În urma stării de „sfârșeală” pe care a resimțit-o, el le recomandă autorităților să monitorizeze cu atenție aceste reacții. De asemenea, Ion Cristoiu a subliniat că nu vrea să creeze o campanie anti-vaccinare, însă s-a simțit obligat să povestească prin ce trece.

„Eu m-am simțit, și am înțeles că nu sunt singurul, cumplit de obosit. Aseară când am înregistrat pastila mea video toți au remarcat faptul că abia vorbeam.

După rapel am dormit vreo oră-două, nu am reușit să mă refac. Aseară eram mort de oboseală. M-am trezit dimineață vioi, dar pe la prânz iar m-am simțit obosit. Eu am reclamat faptul că există posibilitatea unor reacții adverse și că nimeni nu le previne.

Adică vaccinarea are loc într-o voioșie comunistă, adică hai cu toții la Bumbești-Livezeni, totul e frumos, însă nu văd de ce nu s-ar spune.

Eu am ridicat o problemă fundamentală și anume: 1. sigur e bine că ne vaccinăm, dar campanie de vaccinare nu trebuie să ia aspectul unei întreceri socialiste, adică să se spună că poți avea, să se facă recomandări. Nu am auzit niciun medic să spună dacă vă simțiți obosiți, culcați-vă”, a spus Cristoiu la Antena 3.