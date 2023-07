Veste bombă în fotbalul românesc. Meciul CS Mioveni – Dinamo este anchetat, după ce s-au pariat pe el sume mari de bani. Steliano Filip, numele principal din acest dosar

Fotbalul românesc este zguduit de o veste teribilă. Partida CS Mioveni – Dinamo, disputată pe 15 aprilie 2022, se află sub anchetă, după ce s-au pariat sume mari pe acordarea unui cartonaș galben până în minutul 25, ceea ce s-a și întâmplat. Steliano Filip a fost cel care a fost avertizat după ce a făcut patru faulturi, gest pe care comentatorul partidei l-a catalogat drept „iresponsabil”.

Fotbalul românesc primește o nouă veste dură. Meciul CS Mioveni – Dinamo 2-0, desfășurat pe 15 aprilie 2022, se află sub anchetă după ce s-au pariat pe el sume mari de bani. Gsp.ro susține că poliția, procuratura și FRF investighează o potențială fraudă și principala problemă este faptul că s-au pariat bani mulți pe primul cartonaș galben și pe faptul că acesta va fi acordat până în minutul 25.

Una dintre avertizări a fost emisă de International Betting Integrity Association (IBIA), o organizație nonprofit înființată în 2005 în Marea Britanie, care colaborează strâns cu agențiile de pariuri, tocmai pentru a descoperi eventuale ilegalități.

Steliano Filip este jucătorul pe care s-ar fi pus „lupa”. Fundașul lui Dinamo a făcut patru faulturi și după ultimul, când a lovit cu cotul în ceafă un adversar, a primit și cartonașul galben de la arbitrul Adrian Cojocaru. Era minutul 23 al partidei.

„E incredibil, nu am cuvinte! Am stat tot timpul cu băieții, ei voiau să salveze acest club de la retrogradare. Am observat și eu faptul că luam cartonașe galbene devreme în meci, iar treaba asta mă enerva.

Eu când jucam eram atent să nu iau galben repede pentru a nu exista riscul să fiu eliminat mai târziu în meci. Am remarcat galbenele noastre, dar nu mă gândeam că ar fi ceva necurat în spate …”, a declarat Florin Răducioiu, fost director sportiv la Dinamo, când a aflat vestea.