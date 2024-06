Vedeta Survivor a născut. Primele declarații după ce a devenit mămică: „Suntem bine”

Fericire mare pentru o vedetă TV! Fosta concurentă de la Chefi la cuțite și Survivor a născut o fetiță perfect sănătoasă. Primul mesaj postat de blondină după ce a devenit mamă pentru prima dată.

Elena Matei este mămică! Fosta concurentă de la Chefi la cuțite și Survivor a născut o fetiță, pe care a strâns-o în brațe în urmă cu puțin timp. Pe rețelele sociale, aceasta a postat un mesaj emoționant imediat după nașterea micuței și a povestit fanilor experiența avută.

„We did it! Suntem bine amândouă! Vă mulțumesc pentru mesaje, încerc să dorm puțin ca să prind putere. #babyV e bine, a dormit toată noaptea, a păpat și „Liquid Gold”. Mulțumesc din suflet personalului. Vă recomand cu toată încrederea. Tot ce au făcut pentru noi a fost… Respect tuturor femeilor care au dat naștere. A fost greu și dureros, dar o să povestim noi fără perdea. Acum suntem bine amândouă și ne recuperăm. Am reușit să dorm 4 ore totuși. Hai fuguța la prăjituri căci e ultima zi azi și după o să vă fie dor de noi că stpm acasă. Să faceți soldout repede să vină tati la noi”, a precizat Elena Matei pe internet.