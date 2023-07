Vedeta PRO TV pentru care s-au bătut Marica și Torje. Cei doi nu-și mai vorbesc

Apar informații noi despre mărul discordiei dintre Gabi Torje și Cirpian Marica. Se pare că cei doi fobaliști și buni prieteni nu-și mai vorbesc, iar de vină pentru această ceartă este o femeie frumoasă. Cine este bruneta care a furat inima mai multor bărbați din lumea fotbalului?

Prieteniile între bărbați par mai durabile decât cele dintre femei, mai ales că, bârfa și răutățile sunt aproape inexistente, spre deosebire de sexul feminin. Cu toate acestea, pot apărea alte motive care să distrugă o relație amicală dintre fotbaliști.

Acesta este și cazul lui Gabi Torje și Cirpian Marica, despre care s-a dus vorba că nu-și mai vorbesc din cauza unei vedete de la PRO TV. Mai exact, este vorba despre frumoasa Iulia Maria Pârlea, care s-a alăturat postului de televiziune anul trecut. Ea nu este la prima interacțiune cu presa și televiziunea, astfel că, în trecut, bruneta a lucrat în cadrul mai multor trusturi de televiziune, făcând ravagii în orice loc a pus piciorul.

Se pare că, pe lângă cei doi fotbaliști menționați, Iulia Maria s-a mai iubit și cu Alex Pițurcă Jr. În ciuda speculațiilor din presa românească privind relația dintre ea și Ciprian Marica, Iulia Maria a negat aceste zvonuri.

Chiar și așa, în presă s-a vehiculat informația potrivit căreia, Marica și Torje s-ar fi certat chiar din cauza ei. Se pare că, la vremea respectivă, Gabi Torje s-ar fi ciondănit cu Ciprian Marica după ce a aflat că acesta flirtează cu fosta iubită. Potrivit GSP, tensiunile dintre cei doi sportivi s-ar fi produs în 2015.

Recent, vedeta Pro TV a vorbit despre mare sa pasiune. Vedeta a revenit din Grecia și a povestit cum s-a îndrăgostit de această țară învăluită în magie. Totodată, frumoasa brunetă le-a oferit admiratorilor săi și câteva sfaturi celor care doresc să își petreacă vacanțele în Grecia.

”Am fost câteva zile în partea de sud a Atenei, în Vouliagmeni, pentru că voiam să fac și plajă, dar am fost o zi și în Aegina, o insulă situată cam la 30 de kilometri de Atena, unde se află Mânăstirea Sf. Nectarie. Mai este numită și «Insula Fisticului». Am văzut și eu, în sfârșit, cum arată un copac plin cu fistic”, a spus Iulia Pârleam pentru TV Mania.

În cadrul aceluiași interviu, frumoasa brunetă a dezvăluit când a pășit pentru prima dată pe mealeagurile elene. Iulia a ajuns pentru prima oară în urmă cu aproape 20 de ani. Îndrăgostindu-se iremediabil de această țară. Din acest motiv, ea a ajuns să-și petreacă în fiecare an vacanța în această țară, nefăcând excepție nici măcar pe perioada pandemiei.

”Prima dată am pus piciorul pe pământ elen acum 19 ani și a fost dragoste la prima vedere. De atunci, merg aproape în fiecare an. Nici pandemia nu m-a oprit să ajung acolo. Mi-am făcut prieteni în Atena, mă simt ca acasă. Cred că în altă viață am trăit acolo”, a adăugat Iulia.