Vedeta internațională care refuză vaccinarea: „Nu! Sunt alergică la toate produsele chimice”

O vedetă extrem de cunoscută în toată lumea a mărturisit că nu s-a vaccinat împotriva Covid-19 și nici nu se gândește să o facă. Aceasta a mărturisit că este alergică la toate produsele chimice, astfel că se teme de orice fel de ser care oferă protecție împotriva bolilor.

Brigitte Bardot nu mai are nevoie de prezentare. Aceasta este una dintre cele mai apreciate actrițe din întreaga lume, de-a lungul timpului fiind invidiată de reprezentantele sexului frumos și dorită de bărbați. Cariera construită de ea a fost una spectaculoasă pentru industria cinematografiei.

Momentan, ea locuiește acum într-o vilă retrasă pe malul Mediteranei, la Saint-Tropez. Actrița a fost întrebată de către publicația Gala dacă o să se vaccineze anti-Covid-19. Brigitte Bardot a punctat că este alergică la produsele chimice și nu a făcut nici vaccinul contra febrei galbene, chiar dacă a mers în Africa.

„Nu! Sunt alergică la toate produsele chimice. Chiar dacă am călătorit în Africa, am refuzat să-mi fac vaccin contra febrei galbene. Medicul meu de atunci mi-a dat un certificat fals. Am plecat şi am revenit în formă bună!”, a mărturisit aceasta.