Vedeta feminină din România care a rupt tăcerea la 4 ani de la divorț. Bărbatul este acum cu altă celebritate

O vedetă din România a vorbit despre divorțul de soțul ei, la patru ani după ce evenimentul s-a petrecut. Cei doi nu mai formau de mult timp un cuplu, potrivit vedetei, însă abia în urmă cu patru ani au decis să divorțeze oficial. Erau căsătoriți de 9 ani, însă locuiau în orașe diferite și nu s-au potrivit niciodată. Mai mult, cei doi aveau viziuni complet diferite despre viață. Acum, vedeta s-a hotărât să rupă tăcerea despre separarea de soțul ei.

La patru ani de la divorțul dintre Julia și Bogdan Chelaru, artista face mărturisiri cu lacrimi în ochi. Ea a povestit despe cum s-au cunoscut și a dezvăluit motivul pentru care s-a ajuns la divorț.

Au stat căsătoriți timp de 9 ani, însă drumurile lor s-au despărțit după 4 ani de căsnicie.

„Din păcate, însă, s-a ajuns la divorț. Nu mai eram fericiți de ani buni, dar am continuat așa. El, în ultimii ani, a plecat la Târgoviște să-și împlinească visul lui, actorie, cascadorie, cai, lupii albi.

Eu am rămas aici, în București, nu mă mai regăseam. Ne-am întâlnit acasă să vorbim. Am plâns ca doi copii când am decis să ne despărțim, ne-am ținut de mână.

A venit notarul a doua zi și asta a fost.

În mașină mi-a zis să fiu cuminte să-mi găsesc un băiat bun! Nu vreau să intru în alte detalii din viața mea. Per total, o femeie din generația mea a cam închis ochii ca să nu rămână singură”, a mai spus solista.