Vedeta din România care ‘umbla’ cu doi bărbați. Cum a fost prinsă în fapt

Este una dintre cele mai curtate femei din showbiz-ul de la noi din țară, însă, până acum, nu a avut deloc noroc în dragoste. A decis să rămână singură pentru o vreme, apoi și-a dat seama că îi este dor să simtă fiorii unei povești de dragoste. Ghinionul nu a părăsit-o, de data asta, ea a fost cea care a greșit. Află, din rândurile de mai jos, cine este vedeta din România care ‘umbla’ cu doi bărbați. Chiar ea a recunoscut cum a fost prinsă în fapt.

Rolul de asistentă TV i-a adus celebritatea. Putea fi văzută zi de zi pe micul ecran, iar aparițiile provocatoare i-au atras un număr foarte mare de admiratori. Blonda nu a dus niciodată lipsă de atenție din partea domnilor, însă nu a avut deloc noroc în dragoste.

După mai multe dezamăgiri, a decis să rămână singură pentru o vreme, însă, în cele din urmă, și-a dat seama că îi este dor să simtă fiorii unei povești de dragoste. Ghinionul nu a părăsit-o, de data asta, ea a fost cea care a greșit. Simona Trașcă a vorbit sincer și deschis despre o pățanie recentă.

În căutarea viitorului partener, vedeta a început să iasă în oraș cu doi pretendenți, fără să dezvăluie vreunuia că mai are un admirator ce o curtează. S-a dat chiar singură de gol, în momentul în care a publicat în mediul online câteva fotografii de la o întâlnire. Atunci, micul ei secret a ieșit la lumină.

„Fiind singură de mult timp, am hotărât să mai dau o șansă băieților, să mă cunoscu cu ei. Aveam și eu doi pretendenți, ieșam și eu la restaurant, la film. Când cu unu, când cu celălalt. Nu știau unul de celălalt. Atâta timp cât nu am avut relații intime cu nici unul dintre ei, și nu eram într-o relație, eram îndreptățită să ies cu cine voiam. Fiind în oraș cu unul dintre ei, mi-a dat celălalt mesaj și m-a întrebat cu cine sunt la masă, dacă sunt cu un alt băiat.”

Pusă față în față cu dovezile, și-a recunosut imediat greșeala. A regretat imediat situația în care a ajuns chiar din cauza ei, pentru că cel „înșelat” era, de fapt, favoritul ei.

„Eu, sinceră ca de obicei, i-am spus că da. Mi-am dat singură foc la valiză, s-a supărat. Se pare că el voia o relație serioasă cu mine… Mi-a spus: ok, știu si eu în ce direcție o iau, îți doresc toate cele bune. Urări de adio. I-am spus și eu: ok. Nu am alergat nici după bărbații pe care i-am iubit, dar după cei care îmi sunt doar simpatici. Recunosc că acest băiat îmi plăcea mai mult ca cel cu care eram în oraș. Și, s-ar fi potrivit mai bine pentru mine, însă nu i-am spus. Nu am obligații față de nimeni, dacă s-a grăbit să se retragă…”, a declarat Simona Trașcă pentru SpyNews.