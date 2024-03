Vedeta din România care se retrage din televiziune. Emisiunea ei abia s-a lansat: „Pentru ultima oară în seara asta”

„În acest rol voi fi, cumva, pentru ultima oară în seara asta, pentru că începe să se vadă sarcina. Voi naște în vară, evident că voi face o pauză până la toamnă, atunci când voi reveni. Nu renunț, pur și simplu îmi iau avans și aș vrea foarte mult ca în luna iunie și iulie să am un pic de pauză”, a spus actrița, la Antena Stars.

„Nu am spus numele fetelor niciodată înainte să nasc și nici acum nu s-ar întâmpla lucrul acesta, plus că nu am spus ce sex e copilul. Fetele mele sunt încântate că va mai fi cineva în casa noastră”, a mai adăugat ea, pentru sursa citată anterior.