Vedeta din România care se bucură că a divorțat: ”După căsătorie, au început lucruri care nu au fost ok”

Încurcate sunt căile showbiz-ului românesc! În timp ce unele cupluri se dovedesc extrem de solide, chiar dacă fanii nu le oferă nicio șansă la început, altele ajung la divorț într-un timp foarte scurt. O cunoscută cântăreață s-a regăsit după despărțirea definitivă de soț.

Claudia Ghițulescu a trecut prin clipe extrem de grele. Divorțul de soț a făcut-o să se ferească de ochii curioșilor, mai ales pentru că în clipele respective nu își dorea să ofere detalii despre durerea din sufletul său. Totuși, ea a demonstrat că este o învingătoare.

Vedeta a recunoscut că nu mai ține legătura cu fostul soț după ce și-a dat seama că relația cu el nu o să îi aducă multe foloase. În momentul în care s-a despărțit de partener, ea a preferat să plece în vacanțe pentru a încerca să uite de suferință.

„Nu am înțeles de ce a trebuit să fac și nuntă, dacă nu a fost să fie. Mă rog, poate câteodată ai câteva lecții de învățat. Atunci m-am bucurat cu prietenii mei, a fost o zi frumoasă, dar poate că asta a fost singurul lucru bun din căsnicie.

Nu (n.r. nu mai ține legătura cu fostul soț), am învățat că trebuie să elimini din viața ta persoanele care nu te respectă. Nu avem ce să vorbim. A trebuit să mergem la judecătorie, la notar el nu a venit. (…)

Am plecat în vacanțe, am stat o perioadă la Govora, am găsit ceva de făcut. Apoi, am plecat în altă vacanță ca să nu mă întâlnesc cu nimeni, voiam să stau singură, să mă vindec.

Cred că mi-au prins foarte bine. Mi-a fost foarte rușine de părinți, de familie. Când am văzut că ai mei mă înțeleg și mă încurajează, atunci am prins mai mult curaj.”, a adăugat ea.