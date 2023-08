Vedeta din România care nu mai vrea să se căsătorească. Anunțul care i-a luat prin surprindere pe mulți VIDEO EXCLUSIV

Misha și Connect R au avut una dintre cele mai civilizate despărțiri din showbiz, ei alegând să pună punct, în vara lui 2018, unui mariaj care a durat 5 ani. Spre uimirea multora, cei doi au ales să locuiască împreună chiar și după despărțire, alegerea fiind făcută de dragul fiicei lor, Maya.

Misha nu mai vrea să se căsătorească

În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, artista, care participă pentru a doua oară la „Te cunosc de undeva”, ne-a mărturisit că divorțul a afectat-o și că nu a fost bine din punct de vedere emoțional.

În prezent, ea și Connect R nu mai locuiesc împreună, însă prioritatea lor numărul 1 a rămas Maya. Artista ne-a vorbit despre relația cu fiica ei, cum se înțelege cu Connect- R după divorț, dar și dacă ia în calcul să se recăsătorească.

Dezvăluiri exclusive

În acest sezon la „Te cunosc de undeva”, Misha nu face echipă întâmplător cu Amna, cele două împrietenindu-se, în urmă cu câțiva ani, când au participat la show-ul transformărilor de la Antena 1.

Ce ți s-a părut mai complicat până acum la „Te cunosc de undeva”?

Cel mai complicat mi se pare programul. Este foarte încărcat. E destul de solicitant, de obositor, este și distracție maximă pe lângă muncă, pentru că sunt momente funny, mai ales când avem momente de travesti și ne transformăm în tot felul de personaje. E și distracție.

Sunt peste 10 ore de muncă?

Da, categoric. Sunt zile când stăm și mai puțin, dar, de cele mai multe ori, cam peste 10 ore, într-adevăr. Stăm mai mult aici împreună decât acasă.

Cum ai ales-o pe Amna? Voi sunteți prietene?

Suntem prietene de când am participat prima dată la „Te cunosc de undeva”, am fost în același sezon. Atunci ne-am împrietenit și ne-am bucurat mult să venim a doua oară în formula asta.

Misha despre Amna: „Ne confesăm una alteia, ne dăm sfaturi”

Sunteți pe aceeași lungime de undă și vă coordonați perfect?

Cam da, dar nu suntem pe aceeași lungime de undă din toate punctele de vedere, dar asta este bine pentru că ne completăm. Când suntem mega obosite și deja se adună orele, cea mai tare chestie mi se pare că ne ridicăm cumva una pe alta. Nu ne-am nimerit niciodată să fim amândouă praf de oboseală. Și asta este o chestie mișto că e cineva acolo care te ține.

Dar cea mai colerică dintre voi două care este?

Nu știu, cred că amândouă avem momente, când oboseala își spune cuvântul. După multe ore de filmat, de repetiții, dacă sunt momente când nu ne ies chestii și ne enervăm, în general să știi că suntem așa, ponderate, dar avem amândouă ieșiri așa câteodată.

Ideea este că noi ne cunoaștem super bine și ne înțelegem super bine și atunci ne permitem chestii una cu alta, ne permitem să ne vorbim și direct: hai să facem așa sau nu mi-a plăcut aia. Adică nu e chestia aia să mă supăr sau să se supere. Asta contează foarte mult.

Prietenia voastră a fost vreodată pe muchie de cuțit în viața de zi cu zi?

Exclus. Nu am avut niciodată niciun fel de discuții, din contră, ne confesăm una alteia, ne dăm sfaturi.

Fiica ta, Maya, este la școală. Obișnuiești să faci lecțiile cu ea? Cum este relația mamă – fiică?

Fac lecțiile cu ea când am și eu timp, am dat-o la after tocmai din cauza faptului că nu mai reușeam să le fac pe toate. În general evit să fac eu lecțiile cu ea, pentru că sunt extrem de obosită și nu mai fac față, nu am răbdare, mă enervez foarte repede. Am preferat să o dau la after și să facă acolo temele, dar se întâmplă să mai facem uneori și împreună.

Misha: „Eu stând tot timpul cu Maya, îți dai seama că e sătulă de mine”

Maya e mai apropiată de tine sau de tatăl ei?

Nu știu ce să zic. La propriu e mai apropiată de mine, pentru că stă cu mine, emoțional cred că e mai apropiată de Relu, pentru că eu stând tot timpul cu ea îți dai seama că e sătulă de mine, eu cumva sunt oaia neagră care nu o lasă la televizor, nu o lasă pe tabletă, pe telefon, nu prea o las cu dulciurile, cu mâncărurile nesănătoase și tatăl ei îi face toate poftele, îți dai seama!

El petrecând și mai puțin timp cu ea, atunci, probabil că simte nevoia să o răsfețe, clar că e mai mult cu taică-su.

Misha: „Exclus să mă recăsătoresc”

Pe plan personal, te gândești la un moment dat să îți refaci viața? Te gândești să te recăsătorești?

Exclus să mă recăsătoresc. Sincer nici nu mă gândesc în momentul acesta la așa ceva, pentru că vreau să mă axez super mult pe mine, pe carieră. Consider că am avut o perioadă în care nu am fost eu ok din punct de vedere emoțional și atunci am stagnat undeva din cauza asta și acum mă axez foarte mult pe mine, nu-mi stă gândul la altceva. Vreau să mă regăsesc cumva.

Misha: „Am trecut printr-un divorț, nu e un moment fericit”

De ce nu ai fost bine emoțional?

Am trecut printr-un divorț, nu e un moment fericit. Clar că a fost o perioadă mai grea până îți revii, asta a fost perioada despre care vorbeam.

Dar acum, mulțumesc lui Dumnezeu, sunt bine, lucrurile merg ok, noi suntem în relații ok cum am fost dintotdeauna, nu am avut niciun fel de discuții. Sunt bine, dar încerc să mă axez pe mine, nu-mi doresc nimic altceva în momentul acesta.

Video: Daniel Bălan

