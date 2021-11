Vedeta din România care nu a absolvit liceul până la vârsta de 35 de ani. „E un gol din adolescenţa mea”

Feli Donose se bucură de succes pe plan profesional, este împlinită și pe plan personal, dar artista a avut parte de numeroase obstacole până să cunoască celebritatea.

Astfel, Feli Donose a plecat de acasă când nici nu împlinise vârsta de 18 ani. Ea a ales să renunțe la școală, ca să se dedice în totalitate pasiunii ei: muzica. Deși acum are vârsta de 35 de ani, Feli Donose a recunoscut că nici în ziua de azi nu a absolvit liceul economic.

„La jumătatea clasei a noua, ca nebuna. Pur şi simplu, m-am trezit într-o noapte că m-am întrebat ce fac cu viaţa mea de acum încolo. Mi-am văzut filmul pe repede-înainte şi nu vedeam unde-i muzica. Am avut un curaj nebun şi am făcut chestia asta fără să ştie ai mei. Apoi au aflat şi i-am promis mamei că dacă nu îmi ies mie planurile cum mi-am dorit, reiau şcoala.

Au început să se mişte şi nu am reluat, până mai târziu, când stăteam deja în Cluj de doi ani şi m-am înscris la Liceul Economic. Întâmplător, mergând pe stradă, am văzut liceul deschis, am intrat: „Bună ziua. Faceţi înscrieri? – Da, da. Am ieşit de acolo şi am sunat-o pe prietena mea din copilărie: „Tu, Ica, m-am înscris la liceu – „Ceee?! Aaaa! Ţipa de fericire.

Da, asta cu liceul e un gol din adolescenţa mea pe care încă mă gândesc cum să-l umplu. La un moment dat, tot vreau să-l fac. Pentru că în perioada în care adolescenţii din jurul meu trăiau asta, eu am ales să devin peste noapte un adult care să-şi urmeze visul nebuneşte. Iar acolo e un spaţiu pe care eu trebuie să-l umplu cumva. O să-mi dau seama cum.”, a declarat pentru Feli Donose, într-un intreviu pentru Adevărul.