Vedeta din România care îi face praf pe Bontea, Dumitrescu și Scărlătescu. Tocmai a câștigat Chefi la cuțite: “Nu-mi plac”

Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu se numără printre cei mai apreciați chefi din România, dar nu sunt iubiți de toată lumea. Ultimul câștigător „Chefi la cuțite” a dat de pământ cu Bontea, Dumitrescu și Scărlătescu.

Mihai Dragomir este câștigătorul sezonului 13 al emisiunii „Chefi la cuțite”, noul sezon în care cei trei chefi nu au mai apărut. Acesta s-a aflat în echipa lui Alexandru Sautner, iar după ce a câștigat marele premiu, și-a exprimat părerea despre Bontea, Dumitrescu și Scărlătescu.

Totul a început după ce a fost numit ipocrit pentru că s-a înscris la emisiune după ce cei trei chefi au plecat. Într-un clip pe TikTok, Mihai Dragomir și-a dorit să clarifice lucrurile.

A vorbit despre motivul pentru care s-a înscris la „Chefi la cuțite”, dar și despre faptul că nu are cea mai bună părere despre foștii jurați, adică Bontea, Dumitrescu și Scărlătescu.

„Salutare! Am revenit să lămuresc conflictul ăsta cu Chefii, pentru că am primit foarte multe mesaje cum că sunt ipocrit, cum că eu când m-am înscris la concurs erau foștii Chefi – da, așa era, când m-am înscris la concurs erau foștii Chefi, dar m-am înscris pentru mine.

Eu am mai fost acolo acum 6 ani și am fost cumva dezamăgit de jurizare. Și atunci m-am uitat la emisiune și de multe ori jurizările mi s-au părut nedrepte. Și din prisma asta nu-mi plac Chefii.

Dar eu m-am reînscris la concurs pentru mine. Ca să fac o performanță să-mi demonstrez mie că nu mai sunt acolo unde eram acum șase ani, când am fost la concursul ăsta.

Cred că am făcut alegerea înțeleaptă. Mie, personal, mi se par mai ok Chefii din această ediție, și plus de asta nu aveam să particip oricum la MasterChef, pentru că este un concurs pentru bucătari amatori și eu deja profesez ca bucătar și asta n-ar fi fost corect”, a spus Mihai Dragomir, câștigătorul sezonului 13 „Chefi la cuțite”.