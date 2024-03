Vedeta din România care este de nerecunoscut după operațiile la nas și la față. Parcă este altă persoană FOTO

Vedeta din România care s-a transformat total după ce și-a făcut operație estetică. Anisia Gafton, fosta câștigătoare de la „Sunt celebru, scoate-mă de aici”, și-a lăsat fanii mască, după ce a postat câteva imagini cu ea pe rețelele de socializare. Vedeta a trecut printr-o serie de schimbări majore la nivelul feței!

Urmează un nou sezon „Săriți de pe fix”, așa că au început filmările. Anisia Gafton, una dintre participantele emisiunii de la PRO TV, i-a uimit pe toți. Actrița de comedie și-a făcut o operație estetică, iar fanii abia dacă au recunoscut-o.

Pe pagina ei de Instagram, aceasta le-a povestit fanilor că a făcut o operație la nas. Motivul a fost unul de ordin medical, mai ales că avea probleme de ceva timp. Fanii au remarcat imediat schimbarea, iar unii i-au spus că este schimbată total.

„Recent, acum o lună și ceva am făcut o operație de deviație de sept ..complicățică chiar.. iar nasul oricum trebuia îndreptat. Si dacă tot am intrat în nas pentru deviație , am făcut ca românul : când schimb gresia, hai ca schimb și faianta…Asa ca am umblat și estetic. Important este că sunt sănătoasă și pot respira calumea acum, nasul și fața o să te dezumfle ușor, usor în următorul an, și foarte important e ca atunci când beau ceva, in sfârșit îmi încape tot nasul în pahar”, a precizat actrița pe rețelele de socializare.

„Ce schimbare, wow! Felicitări pentru curaj”, „Bravo, felicitării!! mult succes”, „Abia astept să te revăd”, „Că s-a operat …că are filtru pus…că are nu știu mai ce…asta nu îi anulează talentul și caracterul, este tot ea. Anisia – o femeie frumoasă, cu sau fără operație…este o femeie veselă, deșteaptă si foarteeee talentată. Ești superbă!”, au fost câteva dintre reacțiile admiratorilor.